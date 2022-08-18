Владислав Овчинский: До конца 2022 года в Москве будет расширено производство дозиметров

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московское научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» до конца 2022 года переедет в новое производственное здание — комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Там будет организован непрерывный цикл производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов. Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь, — рассказал глава департамента.

Четырехэтажное здание, расположенное на улице Академика Валиева в Зеленограде, начали строить в декабре 2020 года.

По словам коммерческого директора компании Алексея Андреева, после ввода комплекса в эксплуатацию площади предприятия увеличатся более чем в три раза, вырастет количество рабочих мест, а парк оборудования будет модернизирован.

— Переезд в новое здание позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж, — добавил Андреев.

Предприятие «Доза» является отечественным разработчиком систем радиационного контроля.