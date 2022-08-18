Владислав Овчинский: В Технополисе «Москва» вдвое увеличили производство спортивного оружия

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компания, работающая в особой экономической зоне «Технополис Москва», с начала года вдвое нарастила выпуск спортивных пистолетов и карабинов собственной разработки. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Рост связан с расширением географии поставок и развитием стрелковых видов спорта в стране.

— Московский производитель инновационного спортивного оружия за первую половину 2022 года увеличил объем производства своей продукции в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Сейчас предприятие выпускает более 1000 спортивных пистолетов в год, — рассказал Владислав Овчинский.

Компания «Спорт Виапон Кастом» (Sport Weapon Custom) располагается на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы с 2019 года. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в этом году предприятие также добавило в линейку еще три новых вида оружия собственной разработки, что способствует импортозамещению в этой сфере. Разработки уже тестируют и планируют до конца года запустить в серийное производство.

В дальнейшем компания надеется увеличить экспорт продукции, в том числе расширить поставки в страны СНГ и Азии.