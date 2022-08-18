В столичных учреждениях соцзащиты детей обучают финансовой грамотности

Фото: Центр реабилитации и образования № 7

Изучение финансовой грамотности – важное направление работы с воспитанниками столичных учреждений соцзащиты. Умение планировать бюджет, распоряжаться деньгами, совершать покупки и делать сбережения – один из ключевых навыков для финансовой безопасности и самостоятельной жизни молодых людей. Занятия проходят в виде лекций, тренингов, квестов и игр. С начала года в столичных центрах для детей-сирот, реабилитационно-образовательных и семейных центрах прошли более 900 таких занятий.

В Центре содействия семейному воспитанию «Юнона» был создан проект по обучению детей финансовой грамотности, в котором принимали участие профессиональные экономисты.

— Программа бизнес-образования развивает важные в наше время навыки у детей и подростков – креативность, предпринимательское мышление и лидерский потенциал. Специалисты учат ребят не только основам финансовых операций, но и исследовательской деятельности в социально-экономических отношениях, – сказал член Попечительского совета центра и основательница детской бизнес-школы Кнарик Арабян.

Первые занятия в рамках проекта прошли с детьми из замещающих семей, состоящих в «Юноне» на сопровождении. Ведущие тренингов отметили, что подросткам понравилось работать в команде и искать идеи для собственного проекта.

— Могу сказать, что я стала увереннее при совершении покупок: проверяю сдачу в магазине, соотношу потраченные деньги с ценами в чеке. Теперь я бережнее отношусь к тратам. У меня даже получается копить на новое платье, – поделилась впечатлениями участница проекта Настя.

По мнению специалиста службы сопровождения приемных семей Татьяны Макаровой, занятия помогают детям не только научиться разбираться в номиналах монет и банкнот, управлять финансами, грамотно распределять деньги, но и определиться с профессиональным интересом.

Директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов считает, что научить ребенка грамотно и бережно относиться к своим финансам – очень важная задача. Поэтому в центре специалисты приучают ребят работать с деньгами с самого юного возраста: дети до 10 лет учатся планировать бюджет, вместе с воспитателями ходят по магазинам, где видят, как продают и покупают разные товары. Воспитанники постарше посещают группы по подготовке к самостоятельной жизни, где финансовой грамотности отведен целый блок тем.

Большинство занятий для маленьких детей проводится в игровой форме, а подросткам предлагают тематические квесты.

— Специалисты организовали группы по возрастам, чтобы информация была доступной и понятной для каждого. Детям помладше рассказывают о функции денег и операциях с ними. Подросткам помогают формировать понимание, что надо грамотно распределять бюджет, контролировать расходы. Финансовая грамотность – это отличный способ мотивации к получению доходов, развитию и проявлению инициативы, – прокомментировала педагог по финансовой грамотности центра Вероника Тардова.

В Центре содействия семейному воспитанию «Радуга» также проходят занятия по повышению финансовой грамотности воспитанников. Педагог Ольга Курчакова поделилась, что ежемесячно они проводят практические занятия, онлайн-лекции, тематические квесты. Больше всего ребятам нравятся командные игры, в которых они могут примерить на себя роли предпринимателей и банкиров.

— По выходным к нам приходят волонтеры, проводят лекции, семинары и деловые игры. Моя любимая игра – «Предприниматель», она учит строить собственный бизнес. Мы с подругой хотим в будущем открыть свой салон красоты, и в игре у нас все получается, – сказала воспитанница центра Елена.

В Центре реабилитации и образования № 7 также большое внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности детей. Этим летом ребята приняли участие в проекте, который помогает развивать предпринимательское мышление и даже определиться с будущей профессией.

Фото: Центр реабилитации и образования № 7

— Мы получили возможность поработать с онлайн-приложением и рабочими тетрадями, в которых была определена конкретная тема бизнес-проекта. Также попробовали совершить покупки в интернет-магазине проекта. Я планирую стать бухгалтером, поэтому мне очень полезны эти занятия, – поделилась впечатлениями Виктория.

Специалисты проводили для детей игры-аукционы «Открытые инновации», где ребята рассуждали, какой сейчас девайс необходим людям, чтобы облегчить им жизнь. Свои предположения команды игроков подкрепляли ставками специальной валютой, придуманной для этого аукциона.

— Овладение базовыми знаниями в экономике поможет каждому ребенку стать по-настоящему успешным человеком. Навыки управления доходами требуют новых умений и при грамотном подходе вполне могут помочь добиться финансовой независимости, – сказала директор ЦРО № 7 Светлана Войтас.

В столичных семейных центрах занятия по повышению финансовой грамотности особенно популярны среди подростков. Для ребят важно научиться правильно расходовать деньги, планировать бюджет, ценить время и труд. Также избегать неразумных трат, составлять финансовый резерв. Специалисты семейных центров проводят тренинги по ознакомлению со сферой финансов для детей разного возраста:

«Зачем нужны деньги?» — занятие для детей в возрасте 3-8 лет. В ходе игр специалисты знакомят детей с разным номиналом монет и банкнот, рассказывают об их ценности, возможности обмена. Разбирают, как правильно распределять ресурсы. На занятиях дети участвуют в играх, связанных с финансами, пробуют считать. Они смотрят мультфильмы, такие как «Муха-Цокотуха», «Буратино», которые вызывают интерес у детей к финансам и расширяют словарный запас. Также дети выполняют творческие задания, чтобы плавно погрузиться в тему.

«Цена продукта» — занятие для детей в возрасте 7–11 лет. На нем специалисты учат детей различать номиналы, считать купюры и монеты разных номиналов, покупать вещи первой необходимости. Знакомят их с такими понятиями, как размен, сдача, оплата картой. Закрепить знания на практике могут помочь родители. Взять ребенка с собой в магазин, обратить его внимание на цены и дать возможность самому расплатиться на кассе.

«Планирование финансов» — для детей в возрасте 11–14 лет. В этой программе детей обучают навыкам формирования бюджета и накопления. Поэтому на занятиях ребенку рассказывают, что такое налоги, ЖКХ и другие статьи расходов. Чтобы дети научились планировать свои траты, специалисты подсказывают, как лучше распределить на месяц карманные деньги. Также ребенок учится самостоятельно составлять финансовый план.

Также подростки из семейных центров участвуют в летних оплачиваемых стажировках, организованных центром занятости «Моя карьера», и зарабатывают свои первые деньги. Там они примеряют на себя различные профессии. Наставники поддерживают ребенка, объясняют, как правильно вести себя в первый рабочий день, общаться с людьми, задавать вопросы. После стажировки дети собираются в центре и делятся эмоциями и впечатлениями, поддерживая друг друга.

— В семейных центрах специалисты проводят лекции, организуют дискуссии, в частности, на тему планирования бюджета в кризисной ситуации. Также эксперты проводят мастер-классы, на которых делятся тем, как оценивать риски, контролировать доходы и расходы, ставить цели и достигать их, – сказала психолог семейного центра «Хорошевский» Ольга Василенко.