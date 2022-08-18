Начал работу лэндинг проекта «Школа родственного ухода»

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В августе 2022 года Школе родственного ухода исполнилось полгода. Для удобства участников начал работу официальный сайт проекта. Теперь на едином информационном ресурсе можно найти подробную информацию, как правильно заботиться о близких.

Специалисты Института дополнительного профобразования постоянно работают над тем, чтобы слушатели проекта «Школа родственного ухода» могли в удобном формате получать необходимые знания. Вся полезная информация о том, как правильно заботиться о малоподвижных родственниках, подопечных, страдающих деменцией, избегать эмоционального выгорания теперь собрана на официальном сайте проекта «Школа родственного ухода».

— Все важные новости проекта, актуальное расписание очных занятий и другая полезная информация будет регулярно появляться на официальном сайте «Школа родственного ухода». Мы делаем все для того, чтобы люди смогли бесплатно научиться качественно ухаживать за родственниками, которые в этом нуждаются, — рассказал заместитель директора ИДПО Игорь Тимофеев.

На сайте публикуются все главные новости о развитии проекта, регулярно обновляется полезная и актуальная информация о долговременном уходе. Здесь также можно прочитать советы от Московской службы психологической помощи населению. Пользователи могут ознакомиться с ответами специалистов на вопросы о том, как сделать жизнь опекаемого комфортной и безопасной. Также на сайте есть возможность записаться на вебинары психологов, посмотреть полезное видео или почитать тематические статьи.

— Была проведена большая работа. Теперь не нужно часами искать в Интернете необходимую информацию о домашнем уходе. Для этого достаточно посетить сайт Школы родственного ухода, — подчеркнул Игорь Тимофеев.

Благодаря сайту слушатели получат возможность познакомиться поближе со специалистами, которые работают над проектом. Это тренеры по долговременному уходу, преподаватели ИДПО, менеджеры, психологи, специалисты по реабилитации.

За полгода существования проекта специалисты института создали несколько образовательных курсов, объединили усилия с коллегами из Московской службы психологической помощи населению, опубликовали актуальные материалы о том, как научиться справляться с повседневными проблемами при совместном проживании с тяжелобольным человеком.

— Команда ИДПО продолжает работу по развитию «Школы родственного ухода». Мы всегда рады единомышленникам, приглашаем экспертов и организации к партнерству в рамках проекта, — добавил заместитель руководителя ИДПО.

Напомним, чтобы начать обучение в Школе родственного ухода нужно зайти в раздел проекта на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос. Он поможет определить, какой перечень услуг потребуется в конкретном случае. Список сформируется с помощью специального калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к дистанционному обучению. Ссылка на онлайн-курс придет на электронную почту.

НА ЗАМЕТКУ

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Полный перечень программ — на сайте института. По всем вопросам можно написать на электронную почту: ipk@mos.ru.