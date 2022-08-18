Музыканты в тельняшках

Начальник Ансамбля песни и пляски ВДВ подполковник Владислав Тверской во время выступления / Фото: Пресс-служба дирекции фестиваля «Спасская Башня»

В Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» примет участие Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Главный дирижер — начальник Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твердый рассказал «Вечерней Москве», какую программу подготовил коллектив.

— Владислав Викторович, что представляет собой Сводный оркестр Воздушно-десантных войск?

— На Красную площадь выйдут по 10 лучших музыкантов военных оркестров Воздушно-десантных войск. Это почетное право военные музыканты — прапорщики, сержанты и старшины — заслужили виртуозным владением музыкальным инструментом, образцовым отношением к службе, безукоризненной строевой выучкой.

— Совершают ли артисты прыжки с парашютом?

— Конечно! Они же не только музыканты, но и десантники. В год у каждого из них должно быть не меньше четырех прыжков, кроме этого они проходят курс боевой подготовки для военных музыкантов, где осваивают огневую и тактическую подготовку.

— Насколько известно, вместе со Сводным оркестром в фестивале будут принимать участие и другие коллективы.

— Да, так и есть. В программе фестиваля также примут участие артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск и расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

— Что увидят зрители?

— Мы подготовили программу, где будет не только музыка, но и хореография. Номера будут отражать специфику Воздушно-десантных войск, а также русские танцы. Уверен, что зрители оценят наше выступление.

— Вы уже три раза участвовали в фестивале «Спасская башня», выступления каких коллективов вам запомнились?

— Я бы отметил выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, которое я сам в прошлом окончил. Ребята всегда очень стараются и демонстрируют умение не хуже их взрослых коллег.