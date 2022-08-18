Девушки любят электромонтажные работы

Участница Второго всероссийского слета электриков Юлия Гурьева пришла на мероприятие, чтобы увидеть новое оборудование и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

18 августа в Москве прошел Второй всероссийский слет электриков. На нем показали новое оборудование и провели конкурс среди мастеров.

Электромонтажник Юлия Гурьева стоит напротив стенда с несколькими подрозетниками от отечественной компании. Москвичка — участница конкурса по установке розеток на время. Используя инструмент для зачистки проводов — стриппер, — девушка снимает верхнюю защитную оболочку кабеля. Юлия делает надрезы по кругу на небольшом расстоянии от сердцевины проводов и плоскогубцами стягивает изоляцию.

— Ее надо прорезать аккуратно, не повредив тонкие медные проволочки проводника, — рассказывает Гурьева.

Сейчас девушка готовится к участию в номинации «Электромонтаж» соревнования профессионального мастерства «Ворлдскиллс». Поэтому этот конкурс — лишняя возможность отточить навык.

Юлия быстро справляется с первой розеткой. Осталось еще две. Краем глаза она наблюдает за своими соперниками. Среди них — победительница «Ворлдскиллс» 2020 года Елена Жучкова, которая уже приступила ко второму подрозетнику. Пять минут, и три разъема установлены.

— Конечно, это не рекорд, могу быстрее, — говорит Жучкова. — Электрика — моя страсть. Раньше мужчины удивлялись моему увлечению. Но в последние годы их перестало впечатлять присутствие девушек в сфере, потому что нас становится больше.

На слете представили отечественное оборудование — средства автоматизации и управления, профессиональные кабеленесущие системы, форму и аксессуары для электромонтажных работников.

— Мы представляем систему беспроводного управления освещением, — рассказывает инженер столичной организации Сергей Карабанов. — Мы собираем продукцию в России из китайских деталей. Но много хороших устройств изготавливается и у нас.