Главные цвета державы: понятный символ для миллионов соотечественников

Участница флешмоба «Живой флаг» Евдокия Перевезенцева у Музея Победы на Поклонной горе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

21 августа по всей стране сотни тысяч людей масштабно и творчески встретили праздник Государственного флага России— символа единства исторической судьбы поколений.

Человека с детства окружают символы. Первоклассники, перед которыми скоро откроются двери российских школ, уже знают, что такое триколор. Им еще предстоит очень многому научиться: узнать основные даты российской истории, выучить таблицу умножения, но про государственный флаг им рассказали уже в детском саду. Вероятно, даже еще раньше — в семье.

Узнавать главные символы государства человека учат с ранних лет. Нет ни одной страны в мире, где бы не гордились своим флагом. Появление его символизирует важность и значимость любого события. К флагу отношение как к дорогому, самому важному гостю — ему отводят всегда только самые лучшие, почетные места. Во время парада Победы знаменосцы первыми выносят на Красную площадь российский трехцветный флаг, который торжественно следует вдоль парадных расчетов войск. Все, от рядового до верховного главнокомандующего, провожают государственный символ взглядом. Мы гордимся своим флагом. Поднятый впервые еще при царе Алексее Михайловиче, флаг России в счастливые и в сложные времена воспринимался как нечто неизменное, стал очень важной частью гражданского чувства, государственного мышления. Вместе со страной он прошел от реформ Петра I до выборов первого президента современной России.

Сегодня развевающийся российский триколор видят жители Мариуполя, Херсона, Мелитополя. Флаг несут освободители, борцы с нацизмом. На зданиях администраций и государственных учреждений, еще недавно подчинявшихся приказам из Киева, триколор устанавливают даже раньше, чем окончательно удается подавить сопротивление остатков сил противника. Бойцы отдают жизни. И уже многие жизни отданы за российский флаг. Поэтому вставать при выносе государственного флага, равняться на него, замирать в священном трепете — не просто ритуал или формальность. Это знак почтения к павшим, сражавшимся под этим флагом. К тем живым, кто продолжает нести триколор туда, где тьма нацизма отступает под натиском потомков победителей. Триколор освящает эту борьбу сегодня. Он сплачивает вокруг себя людей, как сплачивает символ, который был пронесен сквозь испытания. Поднимается флаг — значит, страна живет. Развивается триколор на ветру — значит, не все еще пропало. Тысячи флажков держат дети — значит, есть будущее. В России живут миллионы людей, разных по вере, языку, обычаям, истории. Но все они без слов встают, когда играет национальный гимн и развевается государственный флаг. Олицетворение единения народа и единства страны.

МЕРОПРИЯТИЯ

В Москве День флага отметили с размахом. Накануне ночью прошел автопробег: более 300 машин белых, синих и красных цветов сделали круг по городу от проспекта Академика Сахарова. С утра эстафету торжественных мероприятий подхватили кадеты. На Поклонной горе возле монумента Победы под гимн России они торжественно подняли государственный флаг. Тут же прошел флешмоб «Россия объединяет». Около 200 волонтеров развернули флаг, состоящий из 90 частей— каждую из них привезли из разных регионов нашей страны. Ровно в полдень у стен Музея Победы развернули самый большой в России триколор. Его площадь составила тысячу квадратных метров. А чуть позже три тысячи человек выстроились в карту нашей страны. Вечером на Поклонной горе прошел праздничный концерт, который завершился фейерверком.