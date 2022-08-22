Студенты помогли найти военные реликвии

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В рамках проекта «Город героев Москва» Комитет общественных связей и молодежной политики провел две смены форума «Территория действия: Вахта памяти». Участники проекта 21 августа рассказали «Вечерней Москве» об итогах этих мероприятий.

Форум «Территория действия: Вахта памяти» прошел в этом году в Ржевском районе, в селе Кокошкино на территории которого 80 лет назад прошло одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны — Ржевская битва. Так, на протяжении нескольких дней форума добровольцам удалось найти 19 останков бойцов Красной армии и одного немецкого солдата.

По словам руководителя проекта «Город героев Москва» Дмитрия Курбанова, форум помогает молодежи отдать дань памяти событиям Великой Отечественной войны и воспитывает в них чувство патриотизма.

— Наша организация постоянно принимает участие в форуме. С каждым годом число участников проекта увеличивается, сотни неравнодушных студентов занимаются благородным делом, испытывая при этом совершенно новые эмоции, — рассказывает Курбановский.

Студентка Кристина Ермолова принимала участие в работе поисковиков впервые. Она увлекается спортом и веб-дизайном, поэтому такая экспедиция стала для нее совершенно новым опытом. Говорит, что во время форума познакомилась со множеством людей, которые увлечены поисковым движением. И, конечно, на нее произвело неизгладимое впечатление участие в раскопках.

— До этого у меня был небольшой опыт в турслетах. Раскопки— это очень интересно, потому что ты погружаешься в историю, открываешь что-то неизведанное. Я обязательно отправляюсь на форум в следующем году, — отметила она.

По словам организатора поисковых экспедиций проекта Василия Барсукова, форум помогает развить в себе новые таланты и проникнуться командным духом.

— А еще мы вместе делаем важное дело. Ежегодно находим немало личных вещей, принадлежавших павшим воинам, и сдаем их в музеи, сохраняя память об этих людях.