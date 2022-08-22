В рамках проекта «Здоровая Москва» участники лектория обсудят вопросы детского здоровья

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Тему здоровья детей обсудят в Таганском парке. Лекция с участием врачей пройдет 27 августа в рамках проекта «Здоровая Москва».

С горожанами встретится главный педиатр Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

— Любящие родители стремятся создать максимально комфортные условия для гармоничного развития своего ребенка. Для достижения этой цели малыш должен быть здоровым, а его организм — справляться с вредными факторами окружающей среды и противостоять болезням, — отметил он. — В понятие «здоровье» вкладываются и физические аспекты, и психологическое состояние ребенка, и его эмоциональный настрой.

По словам главного педиатра Москвы, рост и вес в соответствии с возрастом — такие же важные показатели здоровья, как черты характера и привычки, в том числе к ведению здорового образа жизни, которые формируются постепенно.

Также в лектории примет участие автор бестселлеров по психологии, практикующий психолог, мама шестерых детей, блогер Лариса Суркова. Гостям парка расскажут, как растить ребенка здоровым и минимизировать факторы риска и многое другое.