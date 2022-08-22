Количество профильных педагогических классов растет

Выпускница педагогического класса школы № 950 Мария Солодянникова около входа в здание Московского городского педуниверситета, в котором она теперь учится / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Доступность предпрофессионального образования для московских школьников растет с каждым годом. Большой популярностью пользуются педагогические классы. 21 августа «Вечерняя Москва» узнала, как профильное обучение помогает подросткам выбрать профессию.

По данным Департамента образования и науки Москвы, в столице растет число выпускников с высокобалльными результатами на Едином государственном экзамене, которые выбирают профессию учителя и поступают в Московский городской педагогический университет (МГПУ). Среди студентов этого вуза немало выпускников педагогических классов московских школ. Одна из них — Мария Солодянникова, которая в этом году окончила школу № 950.

— Еще в девятом классе я решила, что хочу стать педагогом. На это меня вдохновил мой учитель истории. Мне нравится этот предмет, и я хочу преподавать его другим людям так же, как мой педагог, — поделилась она.

Узнав о том, что в школе открывается набор в педагогический класс, Мария не раздумывала.

— Учиться было очень интересно. Помимо основных предметов у нас было много дополнительных, например по риторике, — рассказала выпускница.

По словам девушки, педагогический класс помог ей окончательно убедиться в правильном выборе профессии и поступить в университет мечты. Кстати, в новом учебном году педклассы откроются в 112 школах города, это на 65 школ больше, чем годом ранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета:

— В профессии педагога московских школьников привлекают перспективы дальнейшего разнообразного трудоустройства. После обучения в вузе они могут пойти работать в первую очередь в школу, в систему дополнительного образования, рекреационный сектор, могут работать с персоналом, оказывать различные консультационные услуги, заниматься наукой и многое другое.