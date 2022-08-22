Светодизайнеры рассказали экскурсантам про масштабные проекты городского освещения

Фото: Хлебникова Ирина / Вечерняя Москва

Оргкомитет премии световых технологий «Золотой фотон» открыл серию экскурсий по освещению столицы, сообщил член жюри премии Сергей Боровков. «Вечерняя Москва» побывала на первой экскурсии.

Новый маршрут начался от причала на Озерковской набережной. Оттуда первые участники экскурсии — начинающие светодизайнеры и архитекторы — отправились к Овчинниковской набережной, до Большого Москворецкого моста, а далее — к знаменитому Большому театру.

— При реализации проекта освещения Озерковской набережной мы столкнулись с различными трудностями, в том числе в вопросе импортозамещения, — рассказывает экскурсантам основатель Бюро светового дизайна и идейный вдохновитель этой прогулки Юлия Жаркова. — Но после долгой и кропотливой работы нам все же удалось найти отличное решение освещения Озерковской и Овчинниковской набережных. Благодаря некоторым дизайнерским приемам теперь здесь полноценный свет, который дают светильники российского производства.

Тему освещения столицы продолжил архитектор по свету Павел Павлюк. Он рассказал, как воплощался в реальность замысел освещения фасада легендарного отеля «Метрополь». Теперь, если смотреть на гостиницу с определенного ракурса, можно одновременно увидеть фасад здания, который освещается по проекту, сделанному в 90-х годах прошлого века, и другой — с современной подсветкой.

— Это редкая возможность совершить путешествие в прошлое, чтобы воочию сравнить разные стили, подходы к освещению и их способы, — отметил Павел Павлюк.

По его словам, свет — не только способ освещения. С его помощью можно создавать атмосферу, вызывать те или иные эмоции, сделать определенные акценты на здании, композиции, скульптуре.

Следующая остановка экскурсантов — световая трехмерная инсталляция у здания центрального офиса известной нефтегазовой компании на Сретенском бульваре.

— Световая конструкция в виде куба собрана из трехмерного массива индивидуально управляемых светодиодных модулей-пикселей. За счет такого решения создаются самые разные световые сценарии, — поясняет один из авторов данной инсталляции Наталья Копцева. — Мы с моим коллегой Василием Тарасенко, создавая эту световую конструкцию, вдохновились «Красным квадратом» Казимира Малевича.

По словам специалистов, общая протяженность улиц Москвы 6457 километров, и все они сейчас освещены на 100 процентов.

— Выделить «самый освещенный» городской район довольно сложно, — говорит Сергей Боровков. — Мне, например, очень нравится освещение центра столицы — района Китай-города. А также столичных парков, скверов и набережных.