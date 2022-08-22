Школа и детсад стали частью образовательного комплекса в Бутырском районе столицы

Сотрудник компании-инвестора Максим Юрков показывает помещения детского сада в новом образовательном комплексе, расположенном в Бутырском районе. Для малышей, которые начнут обживать эти помещения с 1 сентября, уже собрали и расставили всю необходимую мебель / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

21 августа в Мосгосстройнадзоре рассказали о новом образовательном центре в Бутырском районе столицы. Школа и детский сад в одном здании уже введены в эксплуатацию.

В районе Бутырский за последние несколько лет появились жилые башни с квартирами и апартаментами. Инвесторы предусмотрели и общественные пространства: здесь появились детские игровые площадки и скейт-парк, есть широкие скамейки с навесами и качели, на первых этажах офисы и магазины.

— Что очень важно: при планировании новых жилых кварталов производятся расчеты необходимого количества мест в образовательных учреждениях. На днях Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию образовательный кластер в многофункциональном комплексе в Бутырском районе, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. — Девелопер построил пять высотных корпусов, жителей которых было необходимо обеспечить социальной инфраструктурой. В шестиэтажном здании к новому учебному году откроют свои двери школа на 350 мест и детский сад, способный принять до 150 воспитанников.

Для дошколят обустроены уютные групповые помещения. Школьники будут заниматься в классах, оснащенных современным оборудованием. Помимо традиционных спортивного и музыкального залов на цокольном этаже размещены два бассейна с раздевалками и душевыми.

— Бассейны разделены: один предназначен для школьников, другой — поменьше — для воспитанников детского сада, — рассказал производитель работ, представитель компании-подрядчика Максим Юрков. — Раздевалки, душевые — все рядом у ребят. В первую очередь для малышей из детсада подготовили мебель: кроватки, столы и стулья, шкафчики для одежды и игрушек. Первыми в новый центр в Бутырском районе пойдут именно дошкольники.

Рядом со зданием организована благоустроенная прогулочная зона для детей. Качалки в виде мотоциклов и машинок обязательно заинтересуют малышей. А под качели строители постелили мягкое безопасное покрытие.

Чуть позже, ближе к октябрю-ноябрю, классы на 2–4-м этажах заполнят ребята постарше. С детсадовскими группами пересекаться они не будут. В кабинетах уже расставлены парты и стулья, на стенах закреплены доски. Готовы также актовый и спортивный залы. Они устроены в одном светлом помещении. Появилась здесь в конце августа и специальная трансформируемая сцена.

— Кроме того, на пятом этаже расположены технические помещения: гладильная, прачечная. Есть лифты для пассажиров и доставки грузов и питания, — добавил Максим Юрков. — Комплекс построили за три года.

За счет городского бюджета Москва строит учебные заведения на территории районов с большим количеством социального жилья, в том числе в рамках программы реновации. А добросовестные застройщики, работающие на территории столицы, берут на себя обязательства по созданию необходимых объектов образования в новых жилых комплексах.

— Строительство образовательного учреждения является крайне ответственным делом, поскольку будущая школа или детский сад должны быть полностью безопасны для детей. Именно поэтому Мосгосстройнадзор регулярно проводит проверки на каждом строящемся объекте образования, тщательно контролируя все этапы работ и качество применяемых материалов, — резюмировал Игорь Войстратенко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во II квартале 2022-го инвесторы построят и безвозмездно передадут в собственность Москвы 21 объект образования. Застройщики передадут 13 детских дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений стоимостью почти 13,5 миллиарда рублей. Они рассчитаны на 6,4 тысячи детей.