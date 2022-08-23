«Пятерочка» запустила новую акцию «Завры» с игрой в мобильном приложении

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую масштабную акцию «Завры». Теперь гости магазина, пришедшие за покупками, могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров.

Стать участником акции можно, совершив покупку в магазине торговой сети или воспользовавшись сервисом «Пятерочка Доставка». Также «Завра» можно получить за покупку товаров — партнеров акции или приобрести отдельно за небольшую сумму.

Коллекция «Завры» состоит из 20 фигурок. Среди них две редкие — фирменные от торговой сети и бренда Whiskas, еще пять со спецэффектами — светящиеся в темноте и блестящие. Кроме того, в продаже имеется альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой, а также четыре вида плюшевых игрушек в виде динозавров.

А в мобильном приложении торговой сети появилась онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. В игре нужно управлять динозаврами: преодолевать различные препятствия, стараться убежать от надвигающего ледника, а по пути — собирать монеты. Собранные монеты можно обменивать на бустеры. Игра разбита на несколько уровней. Преодолевший их получает призы — дополнительные игровые бустеры, монетки и скидки от торговой сети.

Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, на путешествия, а также смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определенное количество очков в сумме за все забеги.

— Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что «Завры» тоже понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям — благодаря интересным офферам на скидки за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования — это отличная возможность подарить ребенку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты, — рассказал директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте акции.