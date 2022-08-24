Почему люди благодарны собакам: психологи Москвы назвали пять основных причин

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Если перечислить все, за что человечество благодарно собаке, список получится внушительный. Успех научных открытий и первых космических полетов, помощь в спасательных работах, охрана и защита. Хотя для большинства из нас пес — прежде всего домашний любимец. Накануне Дня благодарности собаке, который отмечается 26 августа, специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина объяснила, почему мы прощаем четвероногим все их проделки и чем на самом деле эти питомцы так покорили людей.

Дружба

Обрести настоящих друзей — задача сложная, и подчас ее реализация зависит не только от самого человека. К тому же подобные отношения между людьми идеальными бывают разве что в кино и книгах. Собака же обладает всеми качествами настоящего друга для своего хозяина и при любых обстоятельствах остается ему верна.

— Вне зависимости от породы, будь то малыш йорк, великан бордоский дог или взятая из приюта дворняжка, — все они будут одинаково преданны. Что до умения выслушивать и не критиковать, а поддерживать, то тут, пожалуй, собака может сравниться лишь с опытным психологом. Любой собачник расскажет массу примеров, как его любимец утешал и ободрял в сложные минуты, искренне сочувствовал и горевал вместе с ним. А самое главное, он всегда находится неотлучно рядом, — отметила специалист.

Любовь

Для любящей собачьей души в «своем» человеке нет никаких изъянов и недостатков. Больны мы или здоровы, богаты или бедны, находимся ли в основном дома или подолгу отсутствуем на работе, — полюбив единожды, собака уже никогда не изменит своих чувств. Обычно питомец выбирает в семье главного: порой бывает так, что кормит, гуляет и ухаживает один человек, а светом в окошке является другой (например, глава семьи, появляющийся дома только по вечерам). Не стоит в таком случае сердиться и обижаться на пса, ведь по-настоящему любят не за что-то, а просто так.

Доброта

Иногда собаку приходится наказывать (особенно щенков, которые могут грызть мебель или, подвергая себя опасности, шалить на прогулке). Каждый пес хорошо понимает, что такое гнев хозяина, но при этом он все равно продолжает тихонько вилять хвостиком, заискивающее смотреть в глаза, как бы сообщая: «Да, виноват, прости. Я все равно тебя люблю, и ты самый лучший!»

— Достаточно мысленно сменить гнев на милость, как собака с радостным повизгиванием снова готова обниматься — горести моментально забыты! Если же хозяин не прав и сорвался на питомца случайно, четвероногий все равно будет добр по отношению к нему. Как нам, людям, порой не хватает такой же сердечности по отношению к ближнему и умения жить настоящим без ощущения тяжести прошлого, — добавила Екатерина Игонина.

Жизнелюбие

Собаки великолепные компаньоны: они всегда в прекрасном настроении и готовы во всем нас поддержать. Пойти гулять в жару или дождь, улечься на диван с книжкой или поспать, отправиться в гости к соседям по даче или приводить в порядок сад — чем бы вы ни занимались, любимец будет с удовольствием либо делать то же самое, либо присутствовать поблизости.

Конечно, иногда их сверхбодрость и энергичность могут приносить неудобства. Например, есть собаки, весело поднимающие хозяев гулять в начале пятого утра или обожающие купаться в лужах. Однако вид счастливого, буквально улыбающегося четвероногого питомца, неизменно вызывает не менее довольную улыбку и гарантированно улучшает настроение у его владельца.

Способность делать людей лучше

Собаки зачастую учат нас быть гуманнее. Они помогают разобраться в чувствах и мотивах, менять характер и даже мировоззрение. Защита, забота и милосердие, проявленные в адрес тех, кто по каким-то причинам слабее, — качества сильной личности.

СПРАВКА

Если самостоятельно разобраться в том, что же счастье именно для вас, трудно, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Любой москвич имеет возможность в течение календарного года пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09. Помощь доступна и в дистанционном формате.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. 30 августа в 18:00 состоится онлайн-мероприятие «Самосострадание – практика развития любящей доброты к себе и миру» на сайте. Психолог объяснит физиологию самокритики и самосострадания, расскажет, как они влияют на наше тело и взаимоотношения с другими.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.