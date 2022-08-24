Жилые дома в Москве проверили на готовность к холодному сезону

Заместитель начальника жилищной инспекции по Центральному округу Дарья Латышева проводит осмотр кровли жилого дома на Ростовской набережной в рамках проверки готовности к осенне-зимнему периоду / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

24 августа сотрудники Мосжилинспекции проверили столичные многоквартирные дома на готовность к началу отопительного сезона. «Вечерняя Москва» присоединилась к рейду инспекторов.

В обязанности управляющих компаний входит подготовка жилых домов к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам. Контроль за тем, насколько качественно эта подготовка проведена, осуществляют сотрудники Мосжилинспекции.

Первым домом, где вчера проходила проверка, стал жилой комплекс на Шелепихинской набережной. Начальник жилищной инспекции по Северо-Западному округу Илья Алеханов начал осмотр дома с входной группы.

— Все уплотнители на дверях в удовлетворительном состоянии, это значит, что в осенне–зимний период теплопотери в подъезде не будет, — говорит инспектор.

Несмотря на то что дому всего два года, сотрудники Мосжилинспекции тщательно проверяют все инженерные коммуникации. Кроме этого, осматривают подземную стоянку, чтобы не было следов протекания, помещение электрощитовой, где обязательно должны находиться средства индивидуальной защиты — резиновые сапоги, перчатки, аптечка. При проверке систем электроснабжения важно проконтролировать, чтобы не было незаконных подключений и кустарных скруток проводов.

В доме на Шелепихинской набережной с этим оказалось все в порядке. Следующим пунктом осмотра стала насосная станция, обеспечивающая работу системы пожаротушения.

— Ее мы также осматриваем на предмет технического содержания. Не допускаются протекания, неисправности манометров и самих инженерных систем, — рассказывает Илья Алеханов.

При проверке готовности дома к отопительному сезону одним из ключевых этапов является осмотр теплового пункта. Инспекторы также проверили все системы, убедились, что в системе присутствует давление.

Затем инспекторы осмотрели кровлю и протестировали систему дымоудаления и пожарной автоматики. Сотрудник управляющей компании нажал пожарную кнопку — раздалась сирена, оповещение о возгорании и призыв покинуть здание. Лифты спустились на первый этаж, двери открылись — все работает корректно.

То, что дом новый, еще не значит, что в нем не будет никаких нарушений. Так же как и более старый дом совсем не обязательно должен быть хуже готов к осенне-зимней эксплуатации. Так, к примеру, заместитель начальника жилищной инспекции по Центральному округу Дарья Латышева при осмотре дома на Ростовской набережной не выявила каких-то нарушений или недочетов.

Более того, при работе с обращениями граждан в новых домах нередко выявляются факты захламления.

— Несмотря на то что дом новый, с учетом того, что производится ремонт, какие-то мероприятия по перепланировке и переустройству, могут возникать скопления мусора в помещениях общего пользования, — говорит Алеханов.

К 1 сентября проверка готовности 34,5 тысячи жилых домов к отопительному сезону должна завершиться. В случае если специалисты Мосжилинспекции в ходе проверки выявляют то или иное нарушение, применяются меры административного воздействия, а именно — управляющей компании выдается предостережение. В установленный законом срок все выявленные нарушения и недочеты нужно будет устранить.

СПРАВКА

Отопление в Москве включают по распоряжению правительства города, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +8 градусов и по прогнозу ожидается ее снижение. Работы по включению и регулировке отопления занимают несколько суток. Сначала тепло подается в соцобъекты, потом в жилые дома, затем — на промпредприятия.