Владислав Овчинский: Свыше 7 тысяч интерактивных устройств для обучения выпустили в ОЭЗ Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» с начала года выпустил более семи тысяч интерактивных устройств для обучения детей.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. Речь идет о компании NexTouch, которая занимается на территории столичной ОЭЗ разработкой IT-проектов, инновационных образовательных решений, интерактивных комплексов, в том числе для инклюзивного образования.

«Один из резидентов ОЭЗ Москвы — крупнейший российский производитель интерактивного оборудования — к началу нового учебного года реализовал более 7000 высокотехнологичных устройств: программно-аппаратных комплексов, цифровых детских парт, устройств для противовирусного контроля. С их помощью дети разных возрастов смогут получать знания в формате увлекательных игр и викторин, развивать навыки работы в команде и подготовки различных проектов», — рассказал Владислав Овчинский.

Как отметил отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, благодаря статусу резидента, который был получен в 2017 году, компании доступны ряд налоговых льгот. Экономия позволила предприятию направить на развитие производства более 220 миллионов рублей. За время своей деятельности компания зарегистрировала более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.