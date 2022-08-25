Александра Александрова: Поддерживаем добрые проекты

Фото: пресс-служба департамента труда и соцзащиты Москвы

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс грантов «Москва — добрый город». Какие некоммерческие организации (НКО) могут получить поддержку города и почему правительство поддерживает добрые проекты, 24 августа «Вечерней Москве» рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Александра Борисовна, расскажите, кто может принять участие в конкурсе грантов?

— В этом году мы проводим наш конкурс уже в четвертый раз. В первую очередь мы ждем заявки от организаций, реализующих проекты именно в социальной сфере. Например, поддержка многодетных семей, людей с инвалидностью, старшего поколения, детей-сирот, семей в трудной жизненной ситуации. То есть речь идет о проектах, которые помогают тем, кому тяжелее, чем другим. При этом у нас, конечно, есть формальные требования для организаций. Участником может стать НКО, зарегистрированное именно в Москве и осуществляющее свою официальную деятельность не менее года.

— В этом году были изменены условия участия в конкурсе с учетом пожеланий некоммерческих организаций. Что именно они просили изменить и что было сделано?

— Мы считаем, что наш конкурс должен быть технологичным. А некоммерческие организации — это наши партнеры, поэтому мы стремимся сделать так, чтобы сама процедура подачи заявки на конкурс была максимально простая. Все четыре года, которые существует наш конкурс, мы постепенно убираем бюрократические барьеры, исключаем обязательные требования к заявкам, которые НКО неудобно выполнять или по ним существуют разные трактования. В этом году мы отказались от еще одного условия участия в конкурсе, которое по-разному оценивалось некоммерческими организациями. Теперь отменено обязательное софинансирование проекта. Раньше эксперты хотели видеть, каков будет вклад самой НКО, причем как в деньгах, так и в волонтерском труде или в материальных ресурсах. Без этого заявку подать было нельзя. Но мы понимаем, что жизнь НКО связана с ограниченными бюджетами, и порой им сложно показать на счету какую-то сумму денег. Поэтому мы решили, что даже если у организации нет сейчас таких возможностей, это не должно быть ограничением в подаче заявки. При этом если НКО все же укажет какой-то свой вклад в проект, то это будет учитываться экспертами как дополнительное преимущество.

Есть у нас в этом году еще одно изменение — мы увеличили срок приема заявок практически до полутора месяцев. Сделали это для того, чтобы у организаций было больше времени качественно подготовить заявку.

— Как в целом проходит подготовка к конкурсу, что входит в инфраструктуру поддержки будущих участников?

— В этом году мы перед запуском конкурса провели специальную летнюю школу грантов. На нее, кстати, пришло много новых организаций, с которыми ранее мы не были знакомы. В летней школе мы учили прикладному навыку написания заявок на грант. В Москве, несмотря на уже большой рынок НКО, продолжают появляться новые организации. И нам хочется, чтобы для них точка входа в конкурс также была возможной и открытой. Помимо этого, для тех, кто не смог принять участие в летней школе, на сайте конкурса «Москва — добрый город» будет работать раздел «Проектная мастерская». В нем опубликованы подробные рекомендации и очень понятная инструкция для работы в личном кабинете по подаче заявок. Также с 9 утра до 9 вечера работает горячая линия 8 (495) 197-99-99, на которой у специалистов можно будет уточнить любой вопрос по заявке. Более того, в последнюю неделю перед завершением приема заявок горячая линия будет работать круглосуточно, потому что многие пишут заявки по ночам. Добавлю, что для сложных вопросов предусмотрены очные консультации, их будут проводить наши эксперты. Работает и электронная почта: dobryygorod@mos.ru.

— Какие проекты чаще всего становятся победителями? Какие направления сейчас приоритетны для города?

— У нас есть семь хорошо зарекомендовавших себя номинаций, среди которых любая некоммерческая организация найдет для себя подходящую. Тем не менее по прошлым конкурсам у нас есть несколько трендов. Так, из года в год большое количество проектов связано с помощью людям с инвалидностью или тем, кто нуждается в долговременном уходе. Как правило, в эту номинацию попадают более трети заявок. На втором месте семьи в сложной жизненной ситуации и проекты, которые нацелены на их поддержку. На третьем месте — люди, исключенные из социума. Это направление деятельности НКО выросло за последние годы очень сильно.

— В столице уже год работает социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО, что он дает москвичам?

— Мы очень гордимся этим проектом. Когда он только задумывался, мы хотели создать площадку, на которой НКО могли бы размещать, продвигать и продавать товары, сделанные руками их подопечных с огромной любовью. Это ведь еще один канал дохода для некоммерческих организаций, которые существуют в основном за счет пожертвований. Сейчас, по прошествии года, мы видим, что эта площадка востребована и ее необходимо развивать. У нас уже более тысячи мастеров, которые делают подарки. Если вы хотите подарить человеку что-то искреннее, обязательно заходите в наш онлайн-магазин.

— Какие еще направления деятельности Департамента связаны с поддержкой НКО и москвичей, которые нуждаются в особой заботе города? Планируете ли реализовать что-то еще?

— Задача нашего департамента – помогать НКО ресурсами, чтобы организации, наши партнеры чувствовали себя более уверенно и могли сосредоточиться именно на оказании помощи людям, реализации своих проектов. Три года назад мы провели конкурс на предоставление помещений для НКО. В следующем году срок бесплатной аренды заканчивается, но мы уже сейчас думаем, как правильно поступить с этими помещениями. Многие НКО интересовались, возможно ли им продолжить работать в этих локациях по истечение трех лет, если они хорошо себя зарекомендуют и покажут высокую эффективность. Мы видим, что таких НКО немало, хотя есть и те помещения, которые используются не очень активно. Будем искать решения, которые будут учитывать интересы и тех, кто уже пользуется локациями, и тех, кто не смог выиграть три года назад, но хочет попробовать в новом конкурсе.

ДОСЬЕ

Александра Борисовна Александрова окончила Белорусский государственный университет, философско-экономический факультет. Руководила Управлением государственной службы и кадров Правительства Москвы, занимала должность председателя Комитета общественных связей Москвы, а в 2018 году назначена первым замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Благодаря конкурсу грантов «Москва — добрый город» необходимую помощь уже получили свыше 50 тысяч москвичей, а за три года проведения конкурса победителями стали 374 некоммерческие организации. Общий объем финансовой поддержки ежегодно составляет 400 миллионов рублей. Прием заявок на конкурс этого года продлится до 30 сентября включительно.