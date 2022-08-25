Говорить о героях на языке музыки: режиссер Дмитрий Бикбаев — о патриотизме, детях Донбасса и искусстве

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

В Москве состоялась премьера музыкального шоу «Пламенные сердца» — финала Всероссийского детского конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01». Режиссер-постановщик шоу Дмитрий Бикбаев рассказал «Вечерке» о патриотическом воспитании молодежи, объединяющей силе искусства и своем творческом пути.

— Дмитрий, в чем особенность вашего музыкального проекта?

— Юные участники конкурса, прошедшие отбор, исполняют песни, написанные специально для них. Большинство посвящены героическим поступкам их сверстников, а также подвигам спасателей и добровольцев. С помощью актуального музыкального искусства мы ведем диалог с детской и юношеской аудиторией на такую непростую тему, как патриотизм. И серьезное место в этой теме занимает повышение престижа профессии сотрудников МЧС, спасателей. Ведь это настоящие герои, которые живут среди нас. У каждого из 35 финалистов свои уникальные творческие номера, которые исполняются сольно и ансамблем.

Принимая во внимание тот факт, что премьера шоу «Пламенные сердца» состоялась в прямом эфире, ее видела многотысячная аудитория, возможно, что какая-то из песен действительно в результате станет шлягером, который будет вести юного артиста на протяжении всей его творческой карьеры. Видеодневники проекта, которые мы ведем в социальной сети, тоже поспособствуют тому, чтобы наши артисты обзавелись поклонниками.

Инициатором проведения конкурса изначально был сотрудник МЧС Дмитрий Крикуненко (начальник Управления по ЮЗАО ГУ МЧС Москвы. — «МВ»). Он пришел в одну из столичных школ, чтобы провести с ребятами познавательную беседу. А ученики сделали ему музыкальный подарок.

После этого Дмитрий Вячеславович обратился ко мне с идеей организовать музыкальный фестиваль на окружном уровне. В таком формате он и проходил шесть лет. Теперь благодаря поддержке правительства Москвы, Президентского фонда культурных инициатив мы вывели конкурс на всероссийский уровень.

— А вам приходилось сталкиваться с работой спасателей, быть ее свидетелем? Может, сами переживали стихийные бедствия?

— К счастью, нет. Господь уберег от пожаров и наводнений. Но даже если бы это и случилось, то уверен, что оказался бы в числе спасенных нашими героями МЧС — благодаря их слаженной работе и мастерству. До сих пор удивлен, почему у нас так мало публичных проектов, посвященных представителям этой профессии. Ведь они защищают нас не меньше, чем, например, военные.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

— Зрителями первого офлайн-показа конкурса стали дети и подростки, эвакуированные в Московскую область из Донбасса. Насколько выступление их сверстников помогло им справиться с тревожными мыслями?

— Главное, чтобы каждый ребенок, который принимает участие в конкурсе, воспринимал этот период как абсолютно счастливый. Ведь наше творческое соревнование ориентированно исключительно на них. Но если мы говорим о ребятах, чье детство прошло в постоянном страхе или волнении, то для них это возможность отвлечься от тревожных мыслей, насладиться атмосферой незабываемого праздника.

— В одном интервью вы говорили: «Сейчас все сняли с себя воспитательную функцию». Как и чему искусство должно учить аудиторию?

— Если мы имеем в виду массовую аудиторию, то важно, чтобы профессионалы учитывали актуальность музыкального звучания. Иначе растет риск свалиться исключительно в оголтелую пропаганду посредством культуры. Сейчас, как мне кажется, все так сосредоточены на смыслах, что форма ушла на второй план. Этого быть не должно, потому что для современного поколения форма имеет первостепенное значение. Но ведь в ней может быть заложено верное содержание. К сожалению, опытные творцы стали об этом забывать. Если мы говорим про театр, то здесь важно, чтобы профессионалы не делили зрителей на правильных и неправильных, своих и чужих.

Зритель должен прийти на спектакль с вопросом, а уйти, получив для себя ответ. Театр стоит считать социальным институтом. В нем любому человеку есть о чем подумать. Искусство должно объединять, строить мосты. Позиции разных зрителей могут быть диаметрально противоположны друг другу. А задача творца — создать такие образы на сцене, которые объединят всех, кто смотрит спектакль.

— Вы говорили, что надо чаще вспоминать о Великой Отечественной войне. Когда идет спецоперация, обращение к истории не приобрело ли еще большей важности?

— Тема исторической важности, значимости подвига нашего Отечества всегда актуальна. Но сейчас, находясь и так в милитаристской повестке, которая занимает очень много внимания общественности, я бы ушел от любых «выстрелов», потому что они и без того сильно звучат. Героев можно искать не только на полях военных действий.

— В 2020 году должна была увидеть свет ваша постановка — рок-опера «Люди «А» о бойцах легендарной «Альфы». Почему премьера не состоялась? Помешала пандемия?

— Надо сказать, что этот проект изначально был сопряжен с риском. Мы долго не понимали, понравится он публике или нет. На данный момент речь о его возобновлении не идет. Хотя я очень хотел его реализовать. Моя цель состояла в том, чтобы показать работу силовых ведомств в позитивном свете, ведь у нас в обществе, к сожалению, так любят красить ее исключительно в темные тона.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

ДОСЬЕ

Дмитрий Бикбаев родился 15 марта 1988 года в Уссурийске. Учился на курсах при журфаке МГУ, затем на подготовительных курсах РАТИ (ГИТИС). Этот вуз он окончил с красным дипломом. С 2008 по 2019 год Дмитрий служил в московском Театре Луны. С 2012 по 2016 год был творческим руководителем и режиссером детской театральной студии «Маленькая Луна».

«Фабрика звезд»

В 2007 году Дмитрий прошел кастинг на проект «Фабрика звезд» под руководством Константина Меладзе. Из конкурса он выбыл до его завершения, но по просьбам телезрителей руководство проекта вернуло его обратно. В итоге Дмитрий занял третье место в составе дуэта «БиС». Коллектив собрал много музыкальных премий, но в июне 2010 года прекратил существование

Написал книгу

В 2010 году Дмитрий выпустил книгу «Я. Смысл. Любовь». Это сборник новелл о любви и боли, жизни и смерти, судьбе и мечтах.

Голливуд

В 2013 году Бикбаев снялся в голливудском триллере «Черная роза», который вышел в марте 2014 года. В тот же период артист принял участие в съемках художественного фильма «Меняя жизни», где сыграл одну из главных ролей.

Рок-группа

Осенью 2010 года Бикбаев создал свой проект — рок-группу 4POST. Она принимала участие в отборе на «Евровидение-2012» с песней Бикбаева «Навстречу небу».

Один в один

В 2014 году артист принимал участие в двух проектах телеканала Россия-1 — шоу перевоплощений «Один в один!» и экстрим-шоу «Я смогу!», где стал победителем.

Благотворительность

Российский артист активно поддерживает проекты, которые направлены на лечение детских онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также борьбу против ВИЧ и СПИДа. Бикбаев оказал реальную материальную помощь нескольким детям и подросткам, которые смогли получить дорогостоящее лечение. С 2012 года артист поддерживает благотворительный фонд «Линия жизни».

Учил детей

С 2012 по 2016 год Дмитрий был творческим руководителем и режиссером театрального центра «Маленькая Луна». Он обучил актерскому мастерству более 80 детей — по собственной методике. В мае 2014 года в Театре Луны состоялась премьера нового проекта Бикбаева — музыкального спектакля «Флайтер». С мая 2017 года Дмитрий Бакбаев — художественный руководитель Культурного центра имени И. М. Астахова.