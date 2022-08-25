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Каких гонораров лишились «поуехавшие» из России артисты

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Общество
Каких гонораров лишились «поуехавшие» из России артисты
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На носу сентябрь — начало рабочего сезона для шоу-бизнеса. Пора планировать концертные туры и корпоративы. Но у тех, кто разбежался по заграницам, вряд ли получится зарабатывать как раньше.

Певица Монеточка, живущая ныне в Литве, в России зарабатывала от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за частный концерт. И по сей день ценник в полтора миллиона висит на сайте агентства, с которым она работала. На осень у нее выступлений не запланировано.

Светлана Лобода, которая обосновалась в Латвии, получала от 5,2 до 7 миллионов рублей за шоу в России. Сегодня она «официально» простаивает, изредка выезжая на частные вечеринки, хотя прежде давала по несколько концертов в месяц. Разовый гонорар Веры Брежневой в городах РФ варьировался от 2,6 до 4 миллионов целковых. Уже полгода звезда пытается наладить работу за границей — до сих пор безуспешно. В России артистка давала четыре–пять концертов в месяц.

Каких гонораров лишились «поуехавшие» из России артисты Фото: Youtube / FAMETIME TV

Лучше дела на чужбине идут у Максима Галкина. В России его разовый заработок составлял более семи миллионов рублей, а сегодня он получает около шести миллионов рублей.

— Кризис начался в шоу-бизнесе задолго до спецоперации, — рассказывает «Вечерке» PR-технолог, продюсер Вадим Горжанкин. — Концертная деятельность перестала приносить такие деньги, как пять лет назад. Концертный формат вообще на закате. Гламурная попса зрителю поднадоела.

При этом в «тучные годы» артисты инвестировали доходы в заграничную недвижимость, и сегодня им выгоднее ругать спецоперацию: виллы в Европе можно сохранить, а заработки не получится — ни в России, ни где-либо еще. И люди выбирают виллы.

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