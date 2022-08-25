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Адвокат привез книги будущим юристам республики

Андрей Объедков
Общество
Адвокат привез книги будущим юристам республики
Фото: Из личного архива Владимирв Коровниковв

Из поездки в Донбасс вернулся заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России Владимир Коровников. 25 августа он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» о целях своего визита и создании энциклопедии о героях спецоперации.

— Владимир Александрович, вы неоднократно бывали в Донбассе, расскажите о целях поездок?

— В Донбасс я выезжал неоднократно в течение трех лет в составе делегаций Международного совета российских соотечественников и общероссийской организации «Офицеры России».

По нашей инициативе Донецкая академия МВД была переименована в Академию МВД ДНР им. Ф. Э. Дзержинского, а рядом открыт его бюст. Мы также выпустили медаль с изображением государственного деятеля, которую вручаем выпускникам.

А еще создали ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по нескольким юридическим направлениям, чтобы у преподавателей из Донецка и других регионов республики была возможность их защищать. Ведь они, несмотря на спецоперацию, продолжают заниматься научной деятельностью. Но с 2014 года там не было ни одного действующего диссертационного совета.

— А со студентами удалось пообщаться? Какие у них планы на будущее?

— Да, я ежедневно общался с курсантами и преподавателями Академии МВД ДНР, рассказывал им, что русский народ морально поддерживает жителей Донбасса. И ребята видят это, ведь защищать их Родину приезжают много добровольцев. Кстати, практически весь выпуск академии этого года вместо каникул пошел на фронт. К сожалению, есть уже погибшие и раненые.

И я считаю, что эти парни — настоящие герои, так как пошли выполнять свой гражданский долг сразу после студенческой скамьи. И побед в ДНР не могло бы быть без их участия. Уверен, что имена погибших будут написаны золотыми буквами на памятных досках академии. Во всяком случае, я буду стараться продвигать их появление там.

— Но вы помогаете не только студентам, верно?

— Да, мы привезли на освобожденные территории и передали в школы и администрации 1600 экземпляров книги, в которой рассказывается про историю нашего государства по всем отраслям. И в самое ближайшее время я вновь собираюсь в Донбасс, чтобы передать 29 332 экземпляра книг, изданных московским издательством «Вече» при содействии благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы».

Они будут распространяться на безвозмездной основе на территориях ДЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

— Почему для вас важно поддерживать спецоперацию? Многие не высказывают свою позицию, предпочитая отмалчиваться.

— А разве можно иначе? Мои дедушки — участники Великой Отечественной войны. Они освобождали Европу от фашизма. Но нацизм начал возрождаться спустя десятилетия после окончания самой кровопролитной войны. И я считаю, что обязан помочь восстановить историческую правду, у меня не было иного выхода.

Поэтому я езжу в Донбасс с гумпомощью и оказываю юридическую помощь жителям. А мои товарищи бесплатно принимают в Москве беженцев с Донбасса, помогают решать их вопросы.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Поездки в Донецк продолжатся. Я советник начальника Академии МВД ДНР им. Дзержинского, и буду помогать в становлении учебной и материальной базы. Кроме того, хочу продолжать оказывать юридическую помощь людям.

А недавно в Общественной палате России проходил круглый стол «Герои нашей Родины — путь патриотов», где было принято решение создать энциклопедию героев с информацией о выдающихся людях России. Я выступил с инициативой, чтобы в сборник вошли выдающиеся люди из ДНР и ЛНР. Предложение одобрили.

ДОСЬЕ

Владимир Александрович Коровников родился 26 ноября 1972 года в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт и Российскую академию адвокатуры и нотариата. Получил звание почетного адвоката России. Заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России и руководитель фонда поддержки творчества писателей-юристов.

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