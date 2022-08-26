Дерматокосметолог дала три совета, как подготовить лицо к осени

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В осенний период важно не забывать заботиться о коже лица. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая дала три совета по уходу за кожей осенью.

По словам специалиста, осенью уже нет ограничений на использование средств с такими активными компонентами, как кислоты. В этот период можно применять средства на основе ретинола (витамина А). Однако важно не забывать о применении в утренние часы кремов с солнцезащитным фактором. Но в осенний период защита может быть более слабой, чем летом, предупредила Дышлевая.

— Совет номер один — использовать активные компоненты в косметике. Кислоты и ретинол применяются как в уходе за зрелой кожей, так как обладают мощным омолаживающим действием, так и за проблемной и жирной кожей — помогают справляться с высыпаниями и помогают взять под контроль себум. Поэтому обратите внимание на средства с гликолиевой кислотой (для зрелой и жирной/проблемной кожи), АНА и ВНА-кислотами и салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи, — сказала специалист.

При этом начинать использование косметики с активными компонентами необходимо постепенно, приучая к ним кожу, подчеркнула дерматокосметолог.

— При использовании гликолевой кислоты может ощущаться пощипывание и даже покраснение кожи. Реакция на ретинол может быть такой, вплоть до небольшого шелушения. Поэтому начинать стоит с минимальных дозировок, чтобы облегчить себе привыкание, — пояснила она.

Второй совет — не забывать про глубокое очищение кожи. Очищение кожи — процедура, способствующая клеточному дыханию и омоложению. К тому же это базовая процедура по уходу за собой.

— Осенью к базовому очищению мы добавляем дополнительное. Для этой цели в домашних условиях мы используем механическое очищение — скрабирование кожи или с помощью кислот — пилинги-скатки. Пилинги-скатки позволяют быстро отшелушить верхний слой эпидермиса, делают кожу гладкой и блестящей. Конечно, профессиональную процедуру такое средство не заменит, но в качестве дополнительного очищения в домашних условиях пилинг-скатка работает прекрасно. После применения пилинга не забывайте тонизировать кожу с помощью тоника и наносить крем с SPF, — уточнила Дышлевая.

Третий совет — прибегать к косметологическим процедурам. По мнению специалиста, каким бы хорошим ни был уход, каждая представительница прекрасного пола нуждается в заботливых руках косметолога. К тому же осенью список косметологических процедур по уходу за собой заметно расширяется — в него добавляются большая часть поверхностных (ретиновый и гликолиевый) пилингов, а также срединные и глубокие химические пилинги.

— Если после лета вы заметили проявление пигментации, осенью ее можно лечить при помощи фототерапии. Справиться с морщинками после загара и летнего зноя, уплотнить кожу и избавить от визуальных недостатков (постакне, рубцов, неровностей и других) поможет такая процедура, как лазерная шлифовка кожи, — посоветовала специалист.

После каждой из процедур обязательно использование солнцезащитного крема максимальной эффективности. Также после лета и перед наступлением отопительного сезона стоит провести процедуру глубокого увлажнения кожи — биоревитализацию, так как после отпуска кожа часто бывает обезвоженной и склонной к сухости, заключила Дышлевая.