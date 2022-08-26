Алексей Емельянов: Архитектурные шедевры есть в каждом округе Москвы

Фото: АГН Москва

В Москве, начиная с 2011 года, привели в порядок более 1800 памятников культурного наследия. Часть из них сохранили свою историческую функцию, часть – получили новую жизнь. Кто помогает городу восстанавливать памятники, какие объекты будут отреставрированы в этом году и куда идти гулять в выходные, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Алексей Александрович, в этом году Московский урбанфорум прошел в формате выставки «Город для каждого». Как в эту концепцию вписываются памятники культурного наследия?

— Памятники – это лицо Москвы, города с богатейшим культурным наследием. Это объекты восхищения не только для местных жителей, но и для гостей столицы. Московские памятники архитектуры не просто внешне выглядят привлекательно, они наполнены жизнью. В них работают рестораны, офисы, школы, загсы, кинотеатры, музеи, церкви, метро и другие важные учреждения. Такой баланс и обеспечивает успех в сохранении культурного наследия мегаполиса.

Всего в Москве более 8,5 тысячи объектов культурного наследия. И, я хочу подчеркнуть, что не только центр столицы богат на памятники, архитектурные шедевры есть в каждом округе. На северо-востоке, например, это ВДНХ, над юго-западом города возвышается шпиль главного здания МГУ, а в Новой Москве сохранилось немало усадеб.

— Посетители выставки узнали о самых амбициозных и важных проектах за последние десять лет. Сейчас будет сложно, но можете выделить пять, на ваш взгляд, самых значимых проектов в области реставрации, реализованных за это время?

— Важно, что исторические объекты после реставрации становятся новыми центрами притяжения людей – площадками, где проводят исторические фестивали, концерты, праздники, квесты и образовательные программы для детей. Причем некоторые памятники, как, например, дом Наркомфина или Северный речной вокзал, сохраняют свою историческую функцию, тогда как другие наполняются новыми смыслами. В здании трамвайной электростанции с прошлого года работает дом культуры «ГЭС-2». Еще раньше на территории отреставрированного Миусского депо открыли самый большой в Европе фудмолл. В среднем каждый день его посещают 27 тысяч гостей. Это как население нескольких небольших городов. Скажем, в Мышкине проживают 5,5 тысячи человек.

Главная выставка страны 1 августа отметила 83-летие. Возрождение ВДНХ началось в 2014 году, с тех пор на территории выставки привели в порядок 26 объектов культурного наследия. В отреставрированных павильонах открыли Центр славянской письменности «Слово», музей Востока, Дворец госуслуг, центр «Космонавтика и авиация», Музей городского хозяйства Москвы, Музей «Биотех» и другие общественные пространства, интерактивные экспозиции, образовательные и культурные центры.

Уверен, что новой точкой притяжения через пару лет станет Музей транспорта Москвы. Его основная экспозиция разместится в гараже Мельникова на Новорязанской улице. Здание построено для грузовых машин в 1929-1931 годах, с 1948 по 2015 год здесь располагался 4-й автобусный парк Мосгортранса, и вот теперь оно получит новую жизнь. Проект реставрации памятника советского авангарда разработали архитекторы Юрий Григорян и Борис Савин. Гаражу вернут исторический облик. В частности, разберут поздние хозяйственные постройки, искажающие оригинальный образ здания, восстановят скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные ленточные наклонные витражи, которые формируют абрис кровли.

— Как в целом изменилось состояние памятников культурного наследия столицы за последние десять лет?

— Я могу долго рассказывать о каждом спасенном памятнике, об интересных открытиях, которые сделали реставраторы, как возвращали стенам аутентичный цвет… Но лучший аргумент – это цифры, поэтому сразу к ним. За более чем 11 лет в Москве привели в порядок свяше 1800 памятников. Только в прошлом году завершилась реставрация более 200 старинных зданий. И уже сегодня мы понимаем, что по итогам этого года, результаты точно будут не меньше. Сейчас в работе более 700 различных объектов. Памятники восстанавливают как за счет средств, выделенных из городского и федерального бюджетов, так и на деньги частных инвесторов. Но, хочу подчеркнуть: мы не гонимся за гигантскими цифрами, рекордами любой ценой. Куда важнее – качество, внимание к деталям, к памяти каждого здания и его отдельных элементов.

— Есть ли проблемные памятники архитектуры, за спасение которых вы сейчас боретесь? Можете привести примеры?

— Слово «бороться» - не совсем точное. Сохранение наследия – наша прямая обязанность. Это то, чему мы посвящаем все свое рабочее, да и нерабочее время тоже. Поэтому здесь дело не в суровой борьбе и громких победах, а совсем наоборот – в рутине, методичности, в постоянном общении с собственниками и арендаторами старинных зданий, в поисках новых хозяев для памятников, в контроле реставрации, проверках и так далее.

Однако, если говорить о непростых объектах, восстановление которых, действительно, долгожданно, я бы вспомнил свежую историю с керамической плиткой в арке Торгового дома Кузнецова на Мясницкой улице. Ее нашли под плотными слоями краски, и было принято решение, что эту плитку нужно восстановить. За работу взялась Российская ассоциация реставраторов, с которой у нас заключено соглашение о сотрудничестве. Правую стену освободили от всех коммуникаций. Старые распределительные щиты, телефонные кабели перенесли – и, наконец-то, мы увидели полотно стены во всей красе. Сейчас идет доочистка поверхности. В сводах арки также нашли живопись, ее уже осмотрели художники-реставраторы.

Остро нуждается в работах знаменитый дом Анны Монс. До 2020 года он стоял на закрытой территории, потом на торгах, устроенных компанией «ДОМ.РФ», его продали в частные руки. Я знаю, что многие москвичи с нетерпением ждут, когда зданию вернут исторический облик. Проект его реставрации находится в разработке. В самом доме сейчас идут противоаварийные и исследовательские работы, в ходе которых специалисты обнаружили историческую лестницу, ведущую в подвал. О ее существовании никто и не подозревал.

Еще один пример – дом с атлантами на Солянке. Здание с очень непростой судьбой. Долгое время оно стояло в жутком состоянии: фасады разрушались, внутри все было исписано граффити. Дом признали выявленным объектом культурного наследия и это позволило спасти его. Только в 2019 году удалось найти инвестора, который сразу взялся за реставрацию. И вот недавно завершились работы по восстановлению главного фасада. Атлантам вернули былое величие. Уже сейчас можно приехать на Солянку и полюбоваться историческим домом. А реставраторы, между тем, продолжают восстанавливать интерьеры здания. Окончание работ запланировано на начало следующего года.

— А в этом году завершение реставрации каких объектов увидят москвичи?

— Как я уже сказал, мы ожидаем окончания работ по сохранению более сотни объектов. Каждый из них по-своему интересен. Так, недавно закончили комплексную реставрацию особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Дом 1888 года архитектор строил для своей семьи. Борис Рутковский, не ограниченный требованиями заказчика, работал в нескольких стилях, поэтому здание у него получилось необычным: парадная лестница с растительными элементами, готический, классический и барочный залы. Мастера отреставрировали фасады памятника, восстановили лепнину и кованные ворота. Привели в порядок интерьеры, в том числе пол из мозаики на первом этаже.

В Вадковском переулке восстановили фасады главного дома усадьбы Маркина, сейчас там находится посольство Ватикана. Здание в стиле модерн построил архитектор Петр Харко. Фасады украшены прекрасной лепниной в виде цветов с длинными изогнутыми стеблями и масок с изящными женскими лицами. Реставраторы не только восстановили утерянные элементы декора, но и вернули дому исторический красный цвет.

Подходит к концу реставрация Белых палат на Пречистенке. Интерьеры уже готовы, осталось сделать фасады. В основе главного дома городской усадьбы князя Прозоровского лежат богатые палаты конца XVII – начала XVIII веков.

По программе «Рубль за квадратный метр» должна завершиться реставрация доходного дома с типографией на улице Девятая Рота. Здание построил в 1908 году знаменитый архитектор Ольгерд Пиотрович по заказу богатого московского купца, потомственного почетного гражданина Григория Горбунова. До 1918 года в доме работала типография, издававшая старообрядческую литературу. Комплексная реставрация началась в 2018 году.

Если говорить о монументальном искусстве, то недавно восстановили памятник Есенину на Есенинском бульваре. Казалось бы, небольшой объект, но, уверен, он имеет огромное значение для жителей района Кузьминки. Мы, например, периодически получаем от участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района» картины с изображением бронзовой фигуры: юный задумчивый поэт в сапогах и косоворотке, подпоясанной шнурком. Кажется, вот-вот – и он сойдет с небольшого постамента.

— Реставрация требует больших финансовых вложений. Это непопулярное мнение, но все же оно есть: зачем восстанавливать аварийное здание, если можно его снести и что-то на этом месте построить? Внешне это может быть даже точно такой же дом, но он сразу будет соответствовать всем современным требованиям и нормам, да еще и выйдет дешевле. Вам приходилось сталкиваться с такими рассуждениями?

— При сохранении памятников реставраторы опираются на два главных критерия: уникальность и подлинность. Заменить памятник чем-то новым попросту невозможно. Поэтому говорить о какой-то выгоде и строительстве аналогичного здания бессмысленно. При всем при этом старинные здания во время реставрации, конечно, приспосабливают к современным требованиям, в том числе в части пожарной безопасности и доступности для маломобильных граждан.

Но, вообще, за время работы каких только рассуждений мне не приходилось слышать. Однако надо судить по поступкам и фактам, а они говорят о том, что наследие в городе успешно сохраняется. И тут я снова обращусь к цифрам: больше чем половина всех реставрируемых в Москве объектов восстанавливаются за счет инвесторов.

— Кто еще помогает городу восстанавливать памятники?

— Наши главные герои – реставраторы. На них лежит большая ответственность: им нужно восстановить историю, ничего не добавив от себя. Эта непростая работа требует постоянной сосредоточенности, упорства, кропотливости, ума и трудолюбия. Каждый раз реставраторы совершают чудо. Переносят нас на 100-200-300 лет назад, восстанавливая аутентичные облики старинных зданий. И, знаете, я еще ни разу не встречал равнодушного или небрежного реставратора. Все влюблены в свое дело, в нашу культуру и архитектуру.

Немалую помощь оказывают волонтеры. У нас есть специальная программа, которая так и называется: «Волонтеры Мосгорнаследия». К нам записываются добровольцы, проходят обучение и потом помогают на разных проектах и акциях. Например, координируют экскурсии в Дни наследия или приводят в порядок памятники, как это было к 22 июня, когда добровольцы помыли 17 городских объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них – скульптурная композиция «Мать с ребенком» на Хавской улице и памятник Зое и Александру Космодемьянским на одноименной улице в районе Коптево.

Также нам помогают неравнодушные жители столицы. Один из последних примеров: в доме под номером пять в Медовом переулке начался ремонт, рабочие стали снимать резные наличники – и нам тут же позвонили обеспокоенные москвичи. Надо сказать, что этот дом не относится к памятникам, но мы переговорили с собственником и приняли совместное решение о сохранении наличников. Сейчас они находятся в реставрационных мастерских. После восстановления наличники вновь украсят дом.

— Гуляя по городу, мы видим фасады старинных зданий. Но есть впечатление, что все самое красивое, в интерьерах, по большей части скрыто от глаз обычного человека. Если это миф, давайте его развенчаем: назовите несколько особняков, в которые можно попасть, грубо говоря, «с улицы».

— Это элементарно. За последние несколько лет после реставрации открылись Музей Тургенева, Московский дом Достоевского, Музей Павла и Сергея Третьяковых и другие музеи, расположенные в старинных особняках.

Дом ученых на Пречистенке. Пожалуй, нет человека, который не пытался бы туда заглянуть. А сделать это очень просто. В будни можно пообедать в столовой, а в выходной – сходить на концерт.

Еще больше памятников открываются для посетителей в Дни исторического и культурного наследия. В этом году с экскурсией можно было рассмотреть интерьеры более сотни исторических зданий.

— К объектам культурного наследия также относятся старинные сады, парки. Скоро осень – живописная пора. Посоветуйте нетривиальные места для прогулок.

— Интересно, что такие места можно найти как в самом центре, так и в спальных районах. Недавно в саду имени Баумана, например, открыли после реставрации грот «Бельведер». Около двух веков он украшал этот зеленый уголок старой Москвы. Но в последние годы памятник был в удручающем состоянии – многие его детали почти полностью разрушились. Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Огюста Родена «Танцевальное упражнение». Грот стал новой точкой притяжения, здесь проводят циклы лекционных экскурсий, историко-культурные мероприятия, поэтические вечера и даже модные показы. Сейчас в саду продолжается реставрация служебного флигеля усадьбы Голицыных.

На территории музея-заповедника «Кусково» сохранились 18 уникальных памятников архитектуры: дворец, кузня, Голландский и Итальянский домики, Большая каменная оранжерея, павильон «Эрмитаж», церковь и другие. Отдельного внимания заслуживает павильон «Грот», восстановленный три года назад. Постройка XVIII века появилась под руководством крепостного архитектора Федора Аргунова на берегу небольшого пруда в восточной части усадьбы. Павильон, выполненный в стиле рококо, олицетворяет две стихии – воды и камня. Архитектор использовал для отделки необычные материалы: цветное стекло и раковины моллюсков 24 видов. Ракушки добывали в Средиземном и Черном морях, Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Все эти памятники окружает регулярный парк усадьбы «Кусково». Несколько лет назад его также привели в порядок. А сейчас идут работы по сохранению лесопарковой части усадьбы. По планам, они завершатся до конца года.

Еще одно знаковое и любимое многими москвичами место – Воронцовский парк. Изящные усадебные строения всегда привлекают внимание отдыхающих. Обязательно сходите на прогулку, тем более, что в начале года здесь завершилась реставрация сразу четырех объектов: западного и восточного флигелей, южного служебного корпуса и фрагментов второго служебного корпуса. Сейчас специалисты восстанавливают два столба, мост, сторожки и знаменитые ворота. На очереди реставрация еще одного восточного флигеля. Всем объектам вернут исторический облик до конца 2024 года.

— Мосгорнаследие проводит большую просветительскую работу, устраивает экскурсии, диктанты. Для чего это нужно, в чем вы видите свою миссию?

— Думаю, говорить о некой миссии не совсем корректно. Культурное наследие принадлежит всем жителям в равной степени. А мы лишь делаем все, чтобы сохранить его для будущих поколений. Популяризация – лишь один из способов. Мы стараемся охватить разные целевые аудитории, заинтересовать каждого москвича, сделать что-то, что еще раз привлечет внимание людей к архитектурным шедеврам, к знаменитым монументам, к истории города.

Например, у нас есть издательская программа. Используя эксклюзивные материалы, которые находятся в нашем распоряжении, мы стараемся создавать и выпускать увлекательные книги. Один из ярких примеров – серия из двух книг, посвященных архивной фотохронике департамента. В 2018 году мы презентовали первый альбом. Он назывался «Сверяя часы». Весь тираж этой книги разлетелся в считанные месяцы, и сегодня она была бы библиографической редкостью, если бы мы не сделали ее электронную версию, которая доступна для всех желающих. И уже в этом году, в начале августа, мы презентовали второе издание – «Избранные виды Москвы». В нем собраны редкие фотографии нашего города, большинство из них сделаны в 30-40-е годы XX века.

— Кроме этого, я знаю, у москвичей пользуется популярностью чат-бот, придуманный пресс-службой вашего департамента, «Прогулки со Львом-хранителем». Помните, как он появился?

— Конечно! Лев-хранитель, а точнее сказать милый львенок, - любимец всего департамента! Появился к первому апреля 2019 года. Его родителями стали львы, которые охраняют наш департамент. А если серьезно, то для нас главное – признание жителей, востребованность этого проекта у горожан. В чат-боте размещены 20 интерактивных маршрутов, посвященных памятным датам и местам столицы. Их общая протяженность составляет около 100 километров, которые охватывают более 200 исторических адресов. По статистике, пользователи гуляли по Москве с ботом более 10 тысяч раз.

— Кто придумывает маршруты? Как они составляются?

— Сотрудники. Сначала выбирается тема, затем подбираются интересные объекты, пишется сценарий. После этого обязательно кто-то из специалистов едет по маршруту, все проверяет, делает фотографии, адаптирует под формат чат-бота и загружает его в систему.

— Какая новая экскурсия появится в ближайшее время?

— Традиционно чат-бот Льва-хранителя пополнится новым маршрутом ко Дню города. Кроме того, новые экскурсии появятся на портале «Узнай Москву». Они будут посвящены различным эпохам московского наследия: «Москва дворцовая», «Москва советская», «Москва эклектично-модерновая». Отдельный маршрут посвящен «Москве усадебной». Он рассчитан на весь день, так как исторические усадьбы расположены в разных частях города. Пользуясь случаем, приглашаю жителей и гостей столицы посвятить выходной посещению удивительных памятников архитектуры.