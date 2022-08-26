Эксперты обсудили цифровую трансформацию экологии

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве состоялся III Форум по цифровизации экологии Forum.Digital Ecology 2022. Он прошел в онлайн-формате.

Темой пленарного заседания стала цифровая трансформация экологии. Участие в дискуссии приняла заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

Суть цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования заключается в анализе текущих процессов и их оптимизации, рассказал директор ФГБУ «РФИ Минприроды России», советник министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности Даниил Сорокин. Одной из приоритетных задач сегодня является формирование стратегии цифровой трансформации на межведомственном и отраслевом уровне. Еще один блок связан созданием единой системы управления отраслевыми данными. В перспективе такая система позволит перевести работу в формат предиктивной аналитики.

Взаимодействие в электронном виде ускоряет принятие решений, а также значительно снижает финансовые расходы бизнеса, говорит начальник Управления координации деятельности и информатизации Росприроднадзора Алексей Холодов. В «цифре» сегодня не только предоставляют природоохранные услуги, но и сдают экологическую отчетность. Такая опция есть на сайте ведомства — достаточно оформить личный кабинет природопользователя. В онлайн-режиме можно увидеть, принят отчет или в него требуется внести корректировки.

Лидирующую позицию по использованию «цифры» для решения экологических задач в стране сегодня занимает Москва. В числе ключевых природоохранных направлений цифровизации — экологическое нормирование, государственный экологический надзор, государственный экологический мониторинг, управление зеленым фондом и особо охраняемыми природными территориями.

Сегодня практически все ведомства получают огромные массивы данных в цифровом формате, рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова. В связи с этим важное значение приобретает высокое качество аналитики на основе достоверных данных. Такой подход позволит избежать использования непроверенной информации, которая приведет к искаженным выводам.

Фото: заместитель руководителя ДПиООС Москвы Евгения Семутникова

— Это касается аналитики, которая позволяет перерабатывать исходные данные в качественную информацию. Ключевая история — качество каждой цифры внутри базы данных, — сказала Евгения Семутникова.

По ее словам, в таком случае можно говорить об эффективности цифровой трансформации.

Одним из примеров хранения большого объема информации являются данные экологического мониторинга. Информация о состоянии окружающей среды по всем природным средам в круглосуточном режиме обновляется онлайн. Все результаты доступны для жителей на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг» (https://mosecom.mos.ru/).

Открытость данных для Москвы стала уже трендом и, по словам Евгении Семутниковой, дает возможность перехода на новый уровень общения с населением.

Вся информация поступает в Единый городской фонд данных экологического мониторинга (ЕГФДЭМ). Это междисциплинарная цифровая платформа для хранения, анализа и представления данных является отечественной разработкой, которая была запущена в 1996 году. За это время здесь собралось около 1 триллиона измерений.

— Данные о состоянии окружающей среды аккумулируются каждые 20 минут. Это 4 тысячи измерений в режиме реального времени, 55 миллионов показателей в год, — рассказала Евгения Семутникова. — Все эти сведения позволяют проводить глубокий анализ состояния окружающей среды и принимать соответствующие обстановке решения.

В числе примеров внедрения уникальных цифровых и высокотехнологичных решений в Москве — видеонаблюдение и автоматизированные методы контроля промышленных выбросов, автоматизированная система наблюдений за оползневым склоном на Воробьевых горах, а также интеллектуальные системы мониторинга зеленых насаждений.

Например, в столице применяются датчики контроля внутреннего состояния деревьев, которые передают информацию в режиме реального времени. Всего на службе специалистов более 200 «умных» приборов.

Кроме того, в круглосуточном режиме ведется наблюдение за пятью промышленными зонами города. Также действует автоматическая система контроля выбросов, которая охватывает 54 промышленных предприятия. Всего проведено 500 миллиардов измерений. Все эти данные хранятся в информационной базе с 2008 года.

Контролировать работу предприятий, фиксировать нарушения во многих случаях теперь возможно дистанционно. Взаимодействие с предпринимателями по многим параметрам сегодня активно уходит в «цифру». Так, за последние несколько лет значительно сократился перечень необходимых документов и сроки оформления природоохранных госуслуг, большинство из которых предоставляется в электронном формате.

Сегодня Москва также создает свою аналитическую систему контрольной деятельности в рамках административной реформы государственного экологического надзора. Программно-технологический комплекс охватит все виды надзора — не только природоохранного. Основной момент — акцент на профилактическую работу с бизнесом до начала проведения проверок.