Какие ягоды и травы нужно успеть заготовить в августе

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День сбора диких трав, 21 августа, открывает неделю заготовки растений. Что стоит собрать впрок, рассказал биолог Михаил Краснов.

— Наш климат меняется, и мы все знаем, что лето у нас как будто сдвинулось на месяц — все последние годы сентябрь ведет себя как месяц абсолютно летний. Обратите внимание: в двадцатых числах августа в этом году, несмотря на жару, практически нет желтых листьев на деревьях! А те, что облетают, просто «сдались» жаре. Поэтому на самом деле собирать дикоросы, да и те лекарственные растения, что выросли у вас в саду, можно и после календарного окончания лета.

Нельзя недооценивать силу трав и их свойства. Хотя и переоценивать их не стоит. Важно не пытаться воспринимать травы как панацею, но понимать, что они наши верные помощники и как лекарственные средства, и как пикантные добавки при приготовлении блюд. Кроме того, часть собранных трав поможет вам сэкономить: все знают, как полезно полоскать горло шалфеем, и его можно купить в аптеке, но зачем покупать, если его реально заготовить самому? Тот же шиповник, например, очень полезен. Так что проявите волю, займитесь заготовками — спасибо себе скажете.

Пижма: для гипотоников

Ярко-золотистые, приметные соцветия пижмы хранят огромную силу. Растение применяется как средство для лечения многих заболеваний кожи (как настой для протирания), а также при ангинах и стоматитах (как полоскание). Но настоящим спасением пижма стала для гипотоников, поскольку она может повышать артериальное давление

Зверобой: для дезинфекции

Это удивительное растение произрастает повсеместно и, как многим известно, обладает противовоспалительным, противомикробным и дезинфицирующим действием, ощутимо ускоряет заживление ран и укрепляет иммунитет. Заготавливают верхнюю часть растений, сушат его обычным способом. Считается, что зверобой больше полезен для женщин.

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Кипрей: для чаепитий

Листья у кипрея (иван-чая) надо собирать те, что ближе к его верхушке. Собранные листья разложите слоем в три–пять см в теплом месте, полсуток не трогайте. Затем их либо раздавливают прессом, либо скручивают руками, после чего скрутки кладут в удобную емкость, прижимают, накрывают чем-то и отправляют на ферментацию в темное теплое место (оптимально — 22–28 градусов).

Через пару дней скрутки надо высушить и убрать в герметично закрывающиеся банки. Зеленый чай из кипрея получится, если вы просто высушите его листья, для получения чая черного листья надо выложить на противень и высушить в духовке.

Календула: для дыхания

Растение это важно собирать в пору цветения, берут от него только непосредственно цветки. Их рекомендуют использовать для лечения заболеваний кожи. Отвар календулы помогает справляться с заболеваниями ЖКТ, печени и дыхательной системы.

Листья смородины: для витаминов

Очень полезны не только ягоды черной смородины, но и ее листья, Причем — вы удивитесь! — содержание витамина С и в свежих, и в сушеных листьях смородины… в полтора раза больше, чем в ягодах растения! Сушат листья обычным способом, можно также смешивать их с сушеными ягодами. Все части растения особенно полезны для женщин, так как они нормализуют обменные процессы в организме и являются «поставщиком» в организм фолиевой кислоты.

Ромашка: против простуды

Это милое растение, ромашка растет обычно плотными полянками. Особенно полезна та ромашка, что называется лекарственной, с белыми лепестками, но полезна и ромашка пахучая — с «помпончиками» сверху. Это прекрасное противопростудное средство и настоящий домашнего доктор — целитель всех желудочных болезней.

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Буквица (полевой шалфей): от давления

В древности лечебными считали корни этого растения, сейчас доказано, что его надземная часть обладает противовоспалительным эффектом. Настой буквицы применяют для снижения артериального давления.

Чистотел: для залечивания ран

Многие считают, что чистотел можно и нужно собирать только цветущим. Так-то оно так, но под осень часто появляются розетки молодых листьев, а они обладают большой силой.

Собрав их, храните сырье в плотно закрытой емкости. Отваром чистотела полезно протирать кожу, особенно проблемную. Он обладает свойством быстро снимать раздражения, залечивает раны, причем даже гнойные

Пастушья сумка: для остановки крови

Очаровательное растение и порой злостный сорняк, пастушья сумка — эффективнейшее кровоостанавливающее средство. Семена травы, «сумки», можно посушить. Некоторые люди, знающие, что кровь у них плохо свертывается, носят эти семена с собой и едят их, если начались проблемы.

Полынь: для кожи и не только

Листья полыни применяют ее как спазмолитическое и противовоспалительное средство, ею хорошо лечатся экземы и ожоги, она эффективна при гастрите и энтероколитах.

Настойку делают так: десять грамм сушеной травы напаривают 15 минут на водяной бане в стакане кипяченой воды, процеживают и доводят водой до объема 200 мл. Принимают по четверти стакана три раза в день за 30 минут до еды.

Цмин песчаный: для печени

Растение это в народе называют кошачьими лапками. И правда, если вы внимательно его рассмотрите, поймете, откуда возникло название! Нежно-серебристый, с желтыми цветками, этот бессмертник — настоящий волшебник: он полезен при гастрите и других болезнях желудка, холецистите, желчнокаменной болезни, гепатитах. Собирают у растения цветки.

Валериана: для спокойствия

Нежно-розовые или белые «шапки» валерианы очень красивы. Но собирают не их, а корни растения, которые моют и сушат, нарезав на кусочки. Удобно заваривать валериану в термосе — так все ее спокойствие перейдет к вам!

Тысячелистник: для тонуса и аппетита

Это растение ценят и любители нетрадиционной медицины, и медицина официальная. «Белоголовик», как его называли на Руси, обладает ранозаживляющим и кровоостанавливающим действием, а чай с добавлением сушеной травы полезен для профилактики простуды, улучшения аппетита и повышения общего тонуса. Заготавливают верхушку растения.

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ПО ЗАВЕТАМ ЛУНЫ

В конце августа не так много дней и ночей, в которые Луна «рекомендует» собирать лекарственные растения. 27 августа, в субботу, с трех ночи (!) до утра рекомендуется заниматься сбором корней и корневищ, но с 11 часов дня сбор нужно прекратить: травы «работать» не будут. А 31 августа с 6:57 рекомендуется заняться заготовкой веток, листьев и цветков растений, причем особенно стоит заготавливать те растения, которые направлены на борьбу с заболеваниями половых и мочевыводящих органов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова, дизайнер:

— Не упустите возможность творчества: конец лета идеален для составления зимних букетов, которые будут дарить вашему дому радость и тепло до весны. Полынь, пижма, золотарник, все варианты бессмертников соберите, высушите «головой» вниз — так растения сохранят форму, а затем создайте букет по вашему вкусу. Можно использовать и ветви с высушенными ягодами боярышника, шиповника.