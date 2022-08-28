Подарю учителю ирисов букет: как сэкономить на цветах к 1 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Цветы для учителя к 1 сентября, по свежим данным онлайн-касс, в этом году подорожали на 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как собрать красивый букет и при этом не переплатить.

В этом году в моде скромные букеты, не перегруженные декором, утверждает флорист Екатерина Александрова. Отказавшись от лишних украшений, вы сможете сэкономить до 500 рублей (около 25 процентов от стоимости всего букета). Достаточно использовать небольшую прозрачную пленку и атласную ленточку. Можно купить готовые цветочные композиции в необычных коробках.

— Разбавив букет небольшим количеством сухоцветов — веточек лаванды или колосьев пшеницы, вы сэкономите до 1500 рублей, — советует флорист.

При составлении букета лучше отказаться от экзотических цветов, которые стоят в разы дороже, чем традиционное сорта. Выбирайте хризантемы, гладиолусы, тюльпаны, розы пастельных тонов.

— Избегайте цветов с ярко выраженным ароматом. Из-за пыльцы у учителя может возникнуть аллергическая реакция, — отмечает Екатерина Александрова.

А если преподаватель — мужчина, то подойдет универсальный букет в синих и зеленых тонах. Выбирайте георгины и каллы. Завернуть букет лучше в прозрачную фольгу.

Покупать букеты к празднику стоит в сетевых магазинах, так как там следят за состоянием цветов и стараются закупать самые хорошие сорта.

— Лучше собрать букет накануне. Например, вечером 31 августа, а не бежать в цветочный в последний момент. Как правило, утром 1 сентября из-за высокого спроса продавцы необоснованно повышают цены на товар не первой свежести.

А цветочные композиции в коробках можно купить и за пару дней до торжества. Благодаря специальной губке, которая находится внутри коробки, букет хранится дольше.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Наш опрос: Что подарить педагогам на День знаний?

Инга Николенко, 40 лет, многодетная мать:

— На 1 сентября мои дети дарят учителям съедобные букеты из зефира. Готовлю его сама из яблочного пюре, маракуйи и других вкусных фруктов. Зефир получается мягче, чем тот, что продают в магазине.

Думаю, что этот подарок отлично заменяет живые цветы, которые завянут уже спустя пару дней.

Евгений Ямбург, 71 год, заслуженный учитель РФ:

— Во многих школах есть медиаклассы, и к 1 сентября дети снимают видеоролики и презентуют их в качестве поздравления. В младших же классах ребята рисуют портреты учителей — как умеют. Главное — не помпезность и дороговизна подарка, а чтобы было видно, что он от чистого сердца.

Ольга Комиссарова, 46 лет, многодетная мать:

— Цены на цветы растут с каждым годом, поэтому мы выращиваем их самостоятельно. На даче посадили флоксы, и теперь каждый год ко Дню знаний у нас всегда есть букет. Всего у нас растет 12 кустов, и к осени всегда созревает хотя бы пара. Это гораздо выгоднее, нежели покупать готовые букеты!

Елена Дидух, 28 лет, педагог-организатор:

— Я считаю, что лучший подарок — это тот, который сделан своими руками. Я всегда храню все подаренные мне поделки и картины от учеников, ведь важен сам жест, важно внимание. Особенно мне приятно то, что эти подарки мастерят сами дети — без участия родителей либо совместно с ними.

Елена Кирута, 48 лет, учитель информатики:

— Часто родители организуют сбор денег к 1 сентября для нуждающихся детей — в рамках благотворительных акций. Это лучшее применение своим средствам, на мой взгляд. Букет завянет, а праздник — это повод кому-то помочь. Москвичей опрашивал.