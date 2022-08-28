Эндокринолог Павлова перечислила способы, как укрепить иммунитет к осени

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Осталось чуть меньше недели до сентября, и сезон простуд не заставит себя долго ждать. Как подготовить организм к холодному времени года, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова

— Само название «иммунитет» идет от латинского слова immunitas, в переводе — «освобождение». И это очень четко отражает суть работы этой системы. Она освобождает организм от чего-то чужеродного, вредного и опасного. Иногда в результате сбоя иммунитет начинает бороться и со своим, родным. Но первоначально он заточен на распознавание и удаление чужеродных веществ и клеток, в том числе бактерий и вирусов.

Иммунная система обладает своеобразной памятью.

Как понять, все ли в порядке у вас с иммунитетом? Если вы часто болеете и за простудный сезон у вас бывает по три–пять ОРВИ, то хвастаться особо нечем. Надо ли пить иммуностимуляторы или иммуномодуляторы? Я считаю, что нет. Их польза под очень большим вопросом.

Поэтому лучший способ улучшить иммунитет — целенаправленно улучшить общее здоровье. Сбросить лишний вес — таким образом вы уменьшите воспаление в жировой ткани. Наладить суточные ритмы — крайне важно ложиться спать до 23 часов. Увеличить физическую активность — таким образом вы «расширите полномочия» иммунитета.

Анализы всему голова

Нам всем — даже здоровякам — необходима регулярная диспансеризация. Если у вас не было времени на это мероприятие летом, накануне осени — самое время. Очень важно сдать общий анализ крови, мочи, а также провести биохимический анализ крови и исследование на гормоны.

Колбаса, до свидания!

Сократите потребление продуктов длительного хранения. Там бывают добавки, совсем не полезные. Например, глутамат натрия стимулирует аппетит, и человек съедает больше, чем без него. Нитрит натрия повышает риск ожирения, гипертонии и т.д. Бензойная и сорбиновая кислоты негативно влияют на иммунную систему и провоцируют развитие аллергических реакций. Совсем без колбасы будет, наверное, скучно. Но это не блюдо на каждый день.

Никаких голых щиколоток

Старайтесь не игнорировать похолодание и одеваться по погоде. Легкая экипировка приводит к постоянному переохлаждению. Голые щиколотки, отсутствие теплых носков, шапки, шарфика — все это имеет значение

Полезные добавки

Врачи советуют помогать иммунитету, принимая адаптогены — китайский лимонник, элеутерококк, поливитамины. Об эффективности этих добавок серьезных исследований нет, но это и не лекарственные средства, которые могут грубо вмешаться в иммунную систему и нарушить ее работу.

Меру разумей

Сейчас поспевают урожаи — арбузы, дыни, яблоки, груши, виноград, да и клубника с черешней поздних сортов в продаже имеются. Очень хочется заправиться витаминчиками про запас. Но лучше не надо. Безопасная для здоровья норма — около 400 г овощей и около 200 г фруктов в день.

Не кефиром единым

В кефире, даже самом дорогом, нужных нам бактерий мало, они имеют другую генетику и никогда не смогут поселиться в кишечнике. Но совсем разочаровываться в кисломолочке не стоит. В целом она благоприятно влияет на нашу внутреннюю среду.

Белок — это жизнь

С каждым приемом пищи употребляйте белки. Это необходимые участники нашего обмена веществ. Снижение потребления белка может критически отразиться на иммунитете.

Меньше стрессов и сахара

Если человек любит сладости, то в микрофлоре кишечника начинают превалировать грибки, которым такая пища по вкусу. Грибки губят остальные микроорганизмы, кишечник начинает страдать.

А если конфетами мы заедаем стресс, опасность заболеть очень высока. Цепочка выглядит так: стресс меняет баланс гормонов, происходит массовая гибель микрофлоры, начинается системное воспаление.

Хороша закуска!

Пребиотики — питательная среда для нормальной микрофлоры, в первую очередь олигосахариды и клетчатка.

Ешьте квашеную капусту и моченые яблоки, сезонные овощи и фрукты. Ферментированная еда, в частности квашеная капуста, является отличным пребиотиком, то есть источником питательных веществ для микробиома.

Пейте теплую воду

Стакан теплой воды, около 40 градусов, натощак, сразу после сна существенно поддержит здоровье, Такая привычка помогает освобождаться нашему желчному пузырю.

Лечебный аромат

В сезон отопления воздух в квартире становится сухим и сушит наши слизистые оболочки, делая их уязвимыми для инфекций. Купите увлажнитель воздуха (аппарат с площадью воздействия 15 мет ров стоит около 1000 рублей). Резервуар можно заправить аромамаслом, например шалфея.

Долечи зубы!

Приведите зубы в идеальное состояние. Для иммунитета губительны любые хронические болячки. Поэтому обязательно сделайте полное обследование организма с посещением специалистов.

Без уксуса

Не надо путать квашеные и маринованные продукты. Уксус в маринаде убивает все волшебные свойства. Только соления, приготовленные без уксусной кислоты, укрепляют иммунную систему.

ПИТАНИЕ ВАЖНО

Наш иммунитет на 80 процентов зависит от здоровья кишечника. Считается, что в кишечнике здорового человека примерно три кг. разной микрофлоры. Идентифицировано около 10 процентов, остальное толком не изучено. Однако точно известно, что микрофлора очень ранимая и сильно подвержена влиянию внешних факторов — стрессов и еды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Шуров, психиатр, главный врач клиники:

— Осенью уменьшается солнечная активность, и люди чувствуют снижение настроения, становятся более подвержены стрессу.

Поэтому, чтобы сохранить здоровье нервной системы и психическое благополучие, принимайте жирорастворимый витамин D (именно его дефицит мы испытываем, когда становится меньше солнца), практикуйте физическую активность, спите не менее восьми часов в сутки, соблюдайте режим труда и отдыха.

«Обрежьте» максимально информационный поток, который сегодня на 99 процентов вреден. Пользуйтесь двумя–тремя проверенными источниками информации.

И, я настаиваю, избавьтесь от вредных привычек. Употребление алкоголя, курение, переедание отбирают очень много ресурсов у организма и сильно сокращают жизнь.