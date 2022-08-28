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Студенты восстановят историческое наследие Севера

Иван Кудря
Общество
Студенты восстановят историческое наследие Севера
Фото: Вечерняя Москва

Студенты Национального исследовательского университета «МЭИ» этим летом отправились в Архангельскую область в экспедицию, чтобы восстановить памятники деревянной архитектуры региона — церкви и часовни.

До сих пор на севере страны можно встретить удивительные по красоте деревянные христианские постройки, возведенные несколько веков назад, которые создали русские зодчие.

Участники туристическо-поискового клуба «Горизонт» НИТУ «МЭИ» решили провести лето за волонтерской деятельностью — провести консервационные и противоаварийные работы на церкви Иоанна Предтечи, построенной в 1780 году на месте древнего храма в селе Литвиново. Экспедиция на этот объект стала для студентов четвертой.

— Наша страна обладает богатейшим историко-культурным наследием, но трудно найти более уникальный элемент нашей народной культуры, чем деревянное зодчество, — рассказал руководитель ТПК «Горизонт» Богдан Таранин. — Наши предки строили из дерева дома, часовни, храмы. Самые древние из ныне сохранившихся созданы в конце XIV века. Но без ухода деревянная постройка не проживет и ста лет. Обидно при своей жизни застать утрату того, что до тебя стояло веками.

В ходе экспедиции студенты возводят на храме строительные леса, расчищают завалы обрушившихся конструкций, производят частичный ремонт кровли, настилов, перил и лестниц внутренних лесов. После завершения этих работ удастся приблизить профессиональную реставрацию храма и спасти его для следующих поколений. В экспедицию поехали 11 студентов. По словам одной из участниц, Татьяны Цыганковой, опыт реставрации очень важен для нее.

— Я езжу в деревню Литвиново второй год подряд. На мой взгляд, мы с ребятами совершаем большое дело. К нам приходят жители соседних деревень и благодарят. Когда-нибудь нас не станет, останутся выполненная нами работа и восстановленный храм, который будет служить верой и правдой для будущих поколений, — отметила Цыганкова.

Экспедиции клуб проводит с 2012 года. За эти годы студенты выполнили консервацию нескольких объектов исторического наследия, не давая бесследно исчезнуть уникальным памятникам деревянного зодчества, храмам и часовням в Карелии, Архангельской и Вологодской областях.

ТОП–3

Самые древние церкви России:

  • Кижский погост в Карелии. Включает две деревянные церкви XVIII века и восьмиугольную колокольню 1862 года.
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Новгородскойобласти1531 года постройки.
  • Церковь Воскресения Христова из села Патакино, Владимирская область. Создана в 1776-м.
Церковь Культура восстановлено История МЭИ
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