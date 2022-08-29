Уроки для взрослых: топ–3 аргумента в пользу обучения в зрелом возрасте

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Институт, экзамены, сессия — казалось бы, получив образование в юности, конспекты и учебники можно уже отложить. Действительно образование в зрелом возрасте выглядит иначе, но оно не становится менее значимым. В учебном центре «Профессионал» рассказали, почему повышение квалификации и получение новой профессии в возрасте 50+ — хорошая идея.

Аргумент №1. Новые знакомства

И дистанционное обучение, и очные занятия в аудитории способствуют новым знакомствам. Когда вы погружаетесь в новую профессиональную сферу, то встречаетесь с людьми, чьи интересы и взгляды могут быть не похожи на ваши. Это интересный опыт и отличная возможность взглянуть на мир немного под другим углом. А ещё, как показывает практика, добрыми товарищами могут стать не только однокурсники, но и преподаватели.

Аргумент №2. Гибкость и системность мышления

Банально, но факт: во время обучения в мозге создаются новые нейронные связи, а память и способности к концентрации улучшаются. Кроме того, можно проработать коммуникативные навыки. В итоге человек увереннее смотрит в будущее и проще соглашается на изменения. В то же время без постоянных «тренировок» способности ухудшаются.

— На протяжении всего обучения была на эмоциональном подъеме, полностью погрузилась в учебу и была похожа на студентку. Перед экзаменом родные старались не мешать мне готовиться, — поделилась впечатлениями 53-летняя выпускница «Профессионала».

Аргумент №3. Востребованность на рынке труда и работа для души

Раньше повышение квалификации было принято проходить не чаще одного раза в три-пять лет. Сейчас, когда мир вокруг нас меняется слишком быстро, учиться необходимо постоянно. Тем более, что в зрелом возрасте теоретические знания легче усваиваются сквозь призму опыта. То есть освоить смежное направление или даже совсем новое бывает гораздо проще. Специалисты учебного центра отмечают, что в возрасте 50+ люди кардинально меняют направление деятельности обычно в двух случаях: чтобы освоить более востребованную сферу или ту, которая им всегда была интересна.

Как обучиться новой профессии и найти работу

В учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости горожанам доступно более шестидесяти курсов переподготовки и повышения квалификации. Большим спросом пользуется ИТ-направление, например, программирование, аналитика данных и компьютерное 3D-моделирование. Не теряют популярности и классические офисные программы: управление закупками, бухгалтерский учет. Также в Москве всегда востребованы сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Продолжительность курсов – от недели до трех месяцев. Длительность обучения зависит от того, что необходимо слушателю, – сменить профессию или только актуализировать свои знания. Также можно выбрать удобный формат обучения – очный или дистанционный.

По направлению центра занятости обучение для людей в возрасте от 50 лет и старше проводится бесплатно. Подать заявку могут как граждане, не достигшие пенсионного возраста, так и работающие пенсионеры.

Каждому выпускнику на помощь в составлении резюме и поиске работы приходят карьерные консультанты. Они не только проводят индивидуальные тренинги, но и предлагают подходящие вакансии. Также в центре открываются программы под запрос работодателя с трудоустройством на целевые рабочие места после обучения.

В этом году подать заявку на программы профессиональной переподготовки можно только до конца сентября. Менее продолжительные курсы повышения квалификации будут доступны всю осень. Для обучения необходимо зарегистрироваться на сайте центра занятости населения или обратиться в один из них очно.