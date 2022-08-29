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Людям нужны газеты: как прошел XX Фестиваль прессы

Вероника Ушакова
Общество
Людям нужны газеты: как прошел XX Фестиваль прессы
Москвичи Анастасия Колода и Михаил Дюрр пришли на XX Фестиваль прессы, чтобы узнать, что столичные газеты предлагают своим читателям / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Поклонной горе прошел XX Фестиваль прессы. Десятки газет, журналов и других периодических изданий представили свои площадки. По традиции «Вечерняя Москва» также приняла участие в празднике.

Флаг «ВМ» гордо развевается над одной из палаток Фестиваля прессы. Здесь гостям предлагают взять свежие выпуски газеты и оформить годовую подписку на издание.

В очереди стоит москвич Михаил Дюрр.

— Мне интересны новости экономики, — рассказывает Михаил. — К тому же через год я поступаю в университет, и мне важно понимать основные тенденции: какие отрасли хорошо развиваются и в какой сфере будет полезнее и прибыльнее открыть свой бизнес.

Поэтому молодой человек берет несколько деловых выпусков.

А стоящая рядом Диана Янькова с интересом листает «Московский журнал» и еженедельник «ВМ».

— У нас дома есть стопка с газетами, где хранятся как старые, так и новые издания. Вот решила пополнить коллекцию, — рассказывает Диана. — Будет что почитать вместе с семьей.

Рядом находятся шатры «Мурзилки», «Пионерской правды», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Роман-газеты» и других изданий, которые можно купить в столице.

Там тоже гостям праздника предлагают пообщаться с представителями редакций и оформить подписку, чтобы первыми получать самую важную информацию о жизни города.

Много зрителей собралось у главной сцены, где прошел праздник «Народы Москвы».

На концерте выступили более десятка коллективов, представлявших разные национальности. Столичный ансамбль ALLON представил осетинский танец. На сцене грациозно двигаются девушки в длинных белых платьях, расшитых золотом. Среди них и осетинка Альбина Багаева.

— Я более пяти лет занимаюсь кавказскими танцами, считаю, что важно сохранять родную культуру даже в дали от дома, — рассказала Альбина.

Людям нужны газеты: как прошел XX Фестиваль прессы Участницы ансамбля ALLON Альбина Багаева, Анна Проценко и Марина Кулумбекова (слева направо) выступили на празднике «Народы Москвы» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Двух часовая программа с танцами, фольклором и народной музыкой стала настоящим украшением фестиваля.

— В Москве проживают представители более 160 национальностей. И мы все разные, но мы едины, — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Праздник «Народы Москвы» показывает красоту традиций и обычаев народов.

Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше будет уважения, понимания.

Праздник «Народы Москвы» традиционно проводится уже в седьмой раз. Он зародился с выступлений национальных коллективов в студии сетевого вещания «ВМ».

— К нам пришли грузины с гитарами, исполнили свои песни, и зрителям очень понравилось. Люди устают от гламура, от эстрады. А от фольклора – нет, — сказал главный редактор «ВМ» Александр Куприянов.

Он добавил, что участие главной городской газеты в Фестивале прессы тоже стало доброй традицией.

— Сейчас идут споры, что газеты умирают, что останутся только электронные СМИ, — отметил Куприянов. — Но этот фестиваль лишний раз подтверждает, что все будет так, как надо. Читателям и дальше будут нужны газеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Российской книжной палаты, в первом полугодии 2021 года в Москве издается 378 газет и 2682 журнала. Основной канал реализации периодической печати в столице — розничные точки продаж (98 процентов) и подписка (2 процента). Компания Mediascope оценивает аудиторию печатных изданий в Москве на март–июль 2021 года в размере 7,4 миллиона человек — это 69,7 процента. По данным компании, аудитория одного номера ежедневной газеты «ВМ»: 479,1 тысячи человек. По данным IPSOS РосИндекс, 87 процентов аудитории прессы читают газеты и журналы на сайтах изданий, в печатной версии или в приложениях мобильных устройств. А 14 процентов предпочитают иной способ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лия Казакова, первый заместитель руководителя департамента СМИ и рекламы:

— Радостно, что мы снова проводим фестиваль в очном формате. Два года он проходил онлайн из-за пандемии. Но москвичи хотят встретиться с любимыми авторами, оформить подписку и просто хорошо провести время, поэтому фестиваль ждали. Традиционно мы поделили площадку на пять тематических разделов. Это«Бизнес и Digital», «Дети», «Увлечения», «Спорт и здоровье» и «Книги». В каждой зоне в течение всего дня насыщенные программы: встречи с авторами, презентации, мастер-классы, тематические мероприятия, игры для детей.

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