В рамках проекта «PROГероев» подростки познакомились с профессией спасателя

Школьница Виктория Ситникова вместе с инструктором Алексеем Каутером учится тушить пожар / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 26 августа, на территории Учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей в Апаринках состоялось закрытие профориентационного проекта для подростков «PROГероев», организованного специализированным центром занятости «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы совместно с Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий и выполнить достаточно сложные задания, продемонстрировав полученные за прошедшее лето профессиональные навыки. Всего для подростков подготовили восемь тематических площадок, на каждой из которых их ждали опытные инструкторы, спасатели.

Первой точкой стало тушение возгорания из пожарного гидранта. Переодевшись в специальные костюмы, мальчишки и девчонки пытались направить струю воды в красную мишень — задача считалась выполненной, если участнику удавалось потушить «пожар».

— Костюм, конечно, очень жаркий, не представляю, как спасатели в нем работают, — поделилась впечатлениями школьница Виктория Ситникова. — Мне было интересно попробовать себя в роли пожарного. Думала, что держать гидрант будет сложнее, но напор воды оказался не таким сильным, да и инструктор помогал.

Виктория в этом году окончила девятый класс. О проекте девушка узнала от сотрудников соцзащиты своего района. Ей показалась интересной программа, поэтому она решила принять участие.

— Главное, чему я научилась за лето, — работать в команде, поддерживать друг друга, стараться не подводить других, — рассказала она. — У нас очень дружный коллектив, замечательные кураторы, даже расставаться с ними совсем не хочется.

Примерил на себя роль спасателя и Даниил Рындин. Он узнал о проекте из письма, которое пришло ему на электронную почту.

— Надоело сидеть летом дома, играть в компьютерные игры, поэтому я решил, что интереснее научиться чему-то новому, — отметил школьник.

О своем выборе провести каникулы активно Даниил не пожалел. Благодаря проекту он нашел много новых друзей, а еще узнал о разных героических профессиях.

— Мы приняли участие в рейде водных спасателей, познакомились с собаками, которые спасают людей на воде, — рассказал он. — Я узнал, какие породы собак могут обучиться этой профессии, нам показали, как они работают.

Ребята также поупражнялись в скалолазании. На территории учебно-тренировочного центра стоит башня, по которой со страховкой нужно было забраться наверх. Решаются выполнить задачу не все, а только самые смелые. В их числе — Вячеслав Трихонов, он перешел в восьмой класс.

— Было совсем не страшно, я смог добраться до самого верха башни, — поделился он.

Вячеславу было интересно узнать побольше о спасателях, но в будущем он хочет стать инженером или программистом. Проект помог ему понять, что его душа лежит к точным наукам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор специализированного центра занятости «Моя карьера» департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Каждое лето к нам приходят 500 ребят, которые глубоко знакомятся с героическими профессиями. И это очень важно — передавать знания, опыт и ценности новому поколению. Объяснять, что сейчас очень важны взаимоподдержка, любовь друг к другу, любовь к Родине. Это то, что ребята получают на этом проекте, знакомясь с настоящими спасателями и настоящими пожарными.