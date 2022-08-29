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Укрепить здоровье помогут регулярные прогулки: итоги восьмого лектория «Здоровая Москва»

Марьяна Шевцова
Общество
Укрепить здоровье помогут регулярные прогулки: итоги восьмого лектория «Здоровая Москва»
Фото: Unsplash

27 августа на главной сцене парка «Таганский» состоялась восьмая дискуссия лектория «Здоровая Москва». В этот раз встречу посвятили теме детского здоровья.

Непосредственно в парке мероприятие посетили более 200 человек, а трансляция в социальных сетях проекта «Здоровая Москва» набрала почти 200 тысяч просмотров. Полезные советы для тех, кто хочет растить ребенка с пеленок здоровым и привить ему с детства любовь к здоровому образу жизни, обсудили с участниками дискуссии главный педиатр Москвы, главный врач Детской больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов и автор бестселлеров по психологии, практикующий психолог, мама шестерых детей, блогер Лариса Суркова. Модератором стала телеведущая Оксана Федорова.

— Гармоничной жизнь ребенка делают и регулярные прогулки на свежем воздухе, и физические упражнения, и гигиена, и правильное питание, и позитивная внутрисемейная обстановка. А если родители еще показывают пример аналогичного поведения, с большой долей вероятности подобные шаги дадут соответствующие плоды, — отметил Исмаил Османов.

По его словам, бережное отношение к своему ментальному и физическому здоровью тоже хорошая привычка, достойная подражания.

Следующая лекция пройдет 9 сентября на ВДНХ. Актриса театра и кино Надежда Сысоева вместе с психоаналитиком Ольгой Кузнецовой прочитают письма людей на тему самоопределения и тревожности. А медицинский психолог психиатрической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина Михаил Козлов даст свои экспертные комментарии.

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