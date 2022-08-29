Семь редких памятников архитектуры на севере России стали частью проекта «Архитектурный перископ»

Фото: «Архитектурный перископ»

Одноклассники и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Впервые пользователи смогут не только увидеть, как выглядят памятники архитектуры, но и «услышать» каждый из них.

Авторы проекта создали семь уникальных треков с использованием звуков самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Теперь пользователи из любой точки страны могут послушать, как звучат аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в республике Коми, храм 19 века в Вологодской области и другие культурные объекты. Новый для проекта аудиоформат помогает лучше погрузиться в атмосферу старинных построек северной архитектуры и приближает пользователей к их истории. Все треки можно найти на сайте проекта и в группе фонда «Внимание» в Одноклассниках.

Помимо аудиоматериалов, «Архитектурный перископ» включает в себя информацию о строительстве редких домов и их состоянии на текущий момент, фотографии, иллюстрации и комментарии ведущих экспертов отрасли.

Пользователи по желанию могут поддержать реставрацию архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта. Некоторые здания нуждаются в восстановлении деталей, например, аутентичной крыши или стен, другим требуется основательный ремонт. В сохранении культурного наследия важна не только материальная помощь, но распространение информации. ОК и «Внимание» указали самые разные способы, как можно помочь разрушающейся архитектуре помимо прямых денежных переводов: экскурсии, субботники, покупки мерча, шеринга в соцсетях и др.

Фото: «Архитектурный перископ»

Годом ранее в проект вошли семь других исторических объектов, для которых были созданы видео-таймлапсы с дронов. «Подопечные» первой главы «Архитектурного перископа» также отмечены на карте. С 2021 года судьба многих из них изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то — появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам всё еще нужны инвестиции и внимание зрителей. Узнать актуальный статус памятников зодчества, а также поддержать их можно на сайте просветительского проекта.

— В прошлом году вместе с фондом «Внимание» мы запустили пилотный проект об архитектурном наследии регионов России. Для нас это возможность показать пользователям ОК со всей страны, что в их городе, даже самом небольшом, может быть много уникальных мест, и вместе мы можем помочь сохранить их. За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности, — говорит Директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.

— Такие проекты, как «Архитектурный перископ», помогают привлекать внимание к проблемам архитектурного наследия. Каждый объект для нас как живой, за каждым стоит история и, главное, за каждым стоят прекрасные инициативные люди. Мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и полюбили эти места, — комментирует Роман Ушаков, координатор фонда «Внимание»