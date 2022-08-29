Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семь редких памятников архитектуры на севере России стали частью проекта «Архитектурный перископ»

Павел Гриднев
Общество
Семь редких памятников архитектуры на севере России стали частью проекта «Архитектурный перископ»
Фото: «Архитектурный перископ»

Одноклассники и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Впервые пользователи смогут не только увидеть, как выглядят памятники архитектуры, но и «услышать» каждый из них.

Авторы проекта создали семь уникальных треков с использованием звуков самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Теперь пользователи из любой точки страны могут послушать, как звучат аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в республике Коми, храм 19 века в Вологодской области и другие культурные объекты. Новый для проекта аудиоформат помогает лучше погрузиться в атмосферу старинных построек северной архитектуры и приближает пользователей к их истории. Все треки можно найти на сайте проекта и в группе фонда «Внимание» в Одноклассниках.

Помимо аудиоматериалов, «Архитектурный перископ» включает в себя информацию о строительстве редких домов и их состоянии на текущий момент, фотографии, иллюстрации и комментарии ведущих экспертов отрасли.

Пользователи по желанию могут поддержать реставрацию архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта. Некоторые здания нуждаются в восстановлении деталей, например, аутентичной крыши или стен, другим требуется основательный ремонт. В сохранении культурного наследия важна не только материальная помощь, но распространение информации. ОК и «Внимание» указали самые разные способы, как можно помочь разрушающейся архитектуре помимо прямых денежных переводов: экскурсии, субботники, покупки мерча, шеринга в соцсетях и др.

Семь редких памятников архитектуры на севере России стали частью проекта «Архитектурный перископ» Фото: «Архитектурный перископ»

Годом ранее в проект вошли семь других исторических объектов, для которых были созданы видео-таймлапсы с дронов. «Подопечные» первой главы «Архитектурного перископа» также отмечены на карте. С 2021 года судьба многих из них изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то — появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам всё еще нужны инвестиции и внимание зрителей. Узнать актуальный статус памятников зодчества, а также поддержать их можно на сайте просветительского проекта.

— В прошлом году вместе с фондом «Внимание» мы запустили пилотный проект об архитектурном наследии регионов России. Для нас это возможность показать пользователям ОК со всей страны, что в их городе, даже самом небольшом, может быть много уникальных мест, и вместе мы можем помочь сохранить их. За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности, — говорит Директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.

— Такие проекты, как «Архитектурный перископ», помогают привлекать внимание к проблемам архитектурного наследия. Каждый объект для нас как живой, за каждым стоит история и, главное, за каждым стоят прекрасные инициативные люди. Мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и полюбили эти места, — комментирует Роман Ушаков, координатор фонда «Внимание»

Реставрация Фонды восстановлено Памятники Одноклассники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте