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Конечной точкой маршрута в Молжаниновском районе станет поликлиника

Марьяна Шевцова
Общество
Конечной точкой маршрута в Молжаниновском районе станет поликлиника
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Молжаниновском районе столицы стартовали работы по созданию инфраструктуры нового автобусного маршрута. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Новый маршрут необходим, чтобы жители могли добраться до строящейся поликлиники на Синявинской улице. Транспорт будет ходить от деревень Бурцево и Мелькисарово до медицинского учреждения.

— Сейчас рабочие приступили к подготовке основания под будущую разворотную площадку для автобусов, установке нового бордюрного камня, устройству тротуаров, ремонту проезжей части. На объекте задействовано 110 человек и 15 единиц техники, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

Новая поликлиника будет обслуживать как детей, так и взрослых. Потоки пациентов разделят. Пятиэтажное здание станет первой поликлиникой в Молжаниновском районе, в котором проживает больше 12 тысяч человек. Открытие медучреждения запланировано на IV квартал 2022 года.

В департаменте уточнили, что протяженность маршрута составит более 15 километров.

— На первом этапе работы проведем на трех участках — улицах Бурцевской и Синявинской, а также на дублере Международного шоссе. В рамках мероприятий дорогу расширим. Это необходимо, чтобы оборудовать тротуары, которых в настоящее время нет, — пояснил Антон Акулов.

Он также добавил, что асфальтобетонное покрытие проезжей части будет заменено, помимо этого, рабочие установят два современных остановочных павильона с зарядными слотами для гаджетов.

— Один из них появится на дублере Международного шоссе, другой — на Бурцевской улице, — отметил заместитель руководителя ведомства. — В конечной точке маршрута на Бурцевской улице организуем разворотную площадку для автобусов. Установим там три новые опоры освещения.

Транспорт проезды Инфраструктура Молжаниновский район
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