Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Волонтеры помогли восстановить работу фермы

Антон Крылов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Волонтеры помогли восстановить работу фермы
Президент фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин (третий слева) вместе с добровольцами собирает помощь для солдат, больниц и мирных жителей Донбасса / Фото: Из личного архива Андрея Кормухина

Всероссийское общественное движение «Сорок сороков» выручает жителей Донбасса с 2014 года. После начала спецоперации добровольцы ездят туда примерно раз в месяц. Сейчас проходит сбор средств для покупки лекарств и медицинского оборудования для больниц ЛДНР.

Лидер движения и президент фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассказывает, что помощь они оказывают абсолютно разной направленности.

— За долгие восемь лет нестабильной обстановки в регионе мы успели наладить туда четкую гуманитарную миссию, которая лежит на плечах нашего благотворительного фонда, — говорит Андрей Кормухин. — Мы напрямую общаемся как с нашими военнослужащими, так и с представителями Народной милиции ДНР.

Поэтому, выяснив потребности, проще объявлять сборы необходимых вещей и предметов.

— Это может быть все что угодно: камеры, квадрокоптеры, портативные зарядные устройства и даже автомобили. К слову, один такой мы недавно передали на фронт — военным был необходим пикап, — сказал Кормухин.

Но не только техника востребована среди солдат. Самыми необходимыми для военнослужащего были и остаются средства личной гигиены, в том числе носки.

— Мы принимаем как финансовую, так и «натуральную» помощь, — говорит Андрей. — Недавно собирали средства на квадрокоптер для нужд фронта, а добрые люди нам его пожертвовали.

Все это, несомненно, приближает победу и наступление мирного времени.

Помощь организации распространяется и на мирное население. Например, не так давно в движение обратился донецкий фермер. Его угодья пострадали в результате военных действий. Поскольку человек создавал рабочие места в своей деревне, волонтеры оперативно собрали все необходимое, чтобы восстановить посевной фонд, — например, передали семена подсолнечника, чтобы успеть засеять поля.

— Ведь очень важно дать удочку тому, кто способен удить. Мы стараемся не взращивать иждивенческие настроения и реально оценивать свои и чужие возможности, — продолжает Андрей.

А еще «Сорок сороков» бывает на Донбассе с церковными визитами. Так, весной волонтеры доставили из Москвы 15 000 пасхальных куличей.

— Военнослужащие нас предостерегали, что люди не отреагируют и останутся дома, но, услышав слова «Христос воскресе!», жители постепенно начали выглядывать на улицы и благодарить нас. Нет ничего дороже, чем возможность принести частичку радости в дома людей, которые столько пережили, — отмечает Андрей Кормухин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В начале августа «Сорок сороков» привезли в Докучаевск продуктовую помощь. Каждый набор весил 14 килограммов. В него вошли по два вида консервов, шесть видов круп и другие изделия. Продукты получили 300 семей. До 300 человек принимает больница города Комсомольское, куда добровольцы доставили медикаменты. Сейчас фонд собирает средства для покупки дизельной электростанции на 25 киловатт.

Солдаты ЛНР Гуманитарная помощь Население Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте