Волонтеры помогли восстановить работу фермы

Президент фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин (третий слева) вместе с добровольцами собирает помощь для солдат, больниц и мирных жителей Донбасса / Фото: Из личного архива Андрея Кормухина

Всероссийское общественное движение «Сорок сороков» выручает жителей Донбасса с 2014 года. После начала спецоперации добровольцы ездят туда примерно раз в месяц. Сейчас проходит сбор средств для покупки лекарств и медицинского оборудования для больниц ЛДНР.

Лидер движения и президент фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассказывает, что помощь они оказывают абсолютно разной направленности.

— За долгие восемь лет нестабильной обстановки в регионе мы успели наладить туда четкую гуманитарную миссию, которая лежит на плечах нашего благотворительного фонда, — говорит Андрей Кормухин. — Мы напрямую общаемся как с нашими военнослужащими, так и с представителями Народной милиции ДНР.

Поэтому, выяснив потребности, проще объявлять сборы необходимых вещей и предметов.

— Это может быть все что угодно: камеры, квадрокоптеры, портативные зарядные устройства и даже автомобили. К слову, один такой мы недавно передали на фронт — военным был необходим пикап, — сказал Кормухин.

Но не только техника востребована среди солдат. Самыми необходимыми для военнослужащего были и остаются средства личной гигиены, в том числе носки.

— Мы принимаем как финансовую, так и «натуральную» помощь, — говорит Андрей. — Недавно собирали средства на квадрокоптер для нужд фронта, а добрые люди нам его пожертвовали.

Все это, несомненно, приближает победу и наступление мирного времени.

Помощь организации распространяется и на мирное население. Например, не так давно в движение обратился донецкий фермер. Его угодья пострадали в результате военных действий. Поскольку человек создавал рабочие места в своей деревне, волонтеры оперативно собрали все необходимое, чтобы восстановить посевной фонд, — например, передали семена подсолнечника, чтобы успеть засеять поля.

— Ведь очень важно дать удочку тому, кто способен удить. Мы стараемся не взращивать иждивенческие настроения и реально оценивать свои и чужие возможности, — продолжает Андрей.

А еще «Сорок сороков» бывает на Донбассе с церковными визитами. Так, весной волонтеры доставили из Москвы 15 000 пасхальных куличей.

— Военнослужащие нас предостерегали, что люди не отреагируют и останутся дома, но, услышав слова «Христос воскресе!», жители постепенно начали выглядывать на улицы и благодарить нас. Нет ничего дороже, чем возможность принести частичку радости в дома людей, которые столько пережили, — отмечает Андрей Кормухин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В начале августа «Сорок сороков» привезли в Докучаевск продуктовую помощь. Каждый набор весил 14 килограммов. В него вошли по два вида консервов, шесть видов круп и другие изделия. Продукты получили 300 семей. До 300 человек принимает больница города Комсомольское, куда добровольцы доставили медикаменты. Сейчас фонд собирает средства для покупки дизельной электростанции на 25 киловатт.