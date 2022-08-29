Избирательный процесс пройдет без вмешательства западных хакеров

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Представители Совета Федерации оценили обстановку вокруг грядущих выборов депутатов муниципальных образований и предупредили, как Запад может попытаться помешать волеизъявлению наших граждан.

Несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, подготовка к выборам проходит в штатном режиме, докладывает заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Причем их прозрачность на порядок выше, чем у стран, позиционирующих себя демократическими. Климов уверен, что 11 сентября выборы пройдут в спокойном режиме, по российским законам.

— Отсутствие зримых внешних проблем с подготовкой и проведением выборов свидетельствует о том, что наши недруги не могут нам помешать, а государство и общество, в свою очередь, способны отражать любые нападки, — констатировал Климов.

Но противоправная деятельность внешних оппонентов все же присутствует, уточнил сенатор. Больше всего это заметно в цифровой сфере. В день выборов вполне можно ожидать массовых кибератак на ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ. Западные хакеры попытаются помешать волеизъявлению граждан. И все эти деяния будут проходить под аккомпанемент адресной агитации от представителей недружественных государств.

— Технические специалисты уверяют, что мы абсолютно готовы к подобным угрозам, — говорит Климов. — Тем более что у России огромный опыт противостояния таким вмешательствам.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, недавно была зафиксирована попытка очернения российской избирательной системы. По мнению Запада, депутатов, ратифицировавших договор о дружбе с ДНР и ЛНР, никто не выбирал, а сам избирательный процесс был полностью фальсифицирован.

— Комиссия по защите государственного суверенитета считает подобные заявления прямым вмешательством в дела РФ, — заявил Джабаров.

КСТАТИ

С 9 по 11 сентября в России состоятся выборы депутатов муниципальных образований. Голосование пройдет в двух форматах: очном (на участках) и онлайн (на портале mos.ru). Для электронного голосования нужно иметь подтвержденную учетную запись на сервисе и постоянную регистрацию в Москве. Голосовать не смогут те, кто прописан в Щукине и в ТиНАО. Здесь выбирать Совет депутатов будут только в Троицке. Избирательные участки будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.