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Малый театр отметит юбилей драматурга премьерами

Татьяна Рыжкова
Общество
Малый театр отметит юбилей драматурга премьерами
Фото: АГН Москва

Труппа Малого театра собралась в преддверии нового сезона, чтобы объявить о премьерах и кадровых перестановках.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин представил артистам своего нового заместителя — заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

— Этот талантливый режиссер поставил очень эффектные спектакли. Например, «Мертвые души» или «Женитьбу Бальзаминова», — рассказывает актриса Малого театра Людмила Полякова. — Алексей Дубровский плотно занялся режиссурой и уже многого достиг. Я вообще очень довольна нашим молодым поколением. Они быстро учатся. С Алексеем приятно работать. Его назначение — приятная неожиданность для меня.

Кроме того, в труппу взяли троих молодых актеров. Это выпускники Театрального училища имени М. С. Щепкина — Полина Лоран, Алина Колесникова и Михаил Зубарев. Кроме того, в труппу Малого театра принят известный актер театра и кино Андрей Чернышов.

Новый сезон в Малом театре начнется традиционно — на сцене покажут постановку «Ревизор». А потом труппа уедет на гастроли. В сентябре московские актеры дадут «Женитьбу» и «Пиковую даму» в Петрозаводске. А после покажут спектакли «Физики» и «Игроки» в Калининграде. В октябре в рамках «Золотой маски» артисты посетят Череповец с постановкой «Женитьба».

В новом сезоне много внимания труппа Малого театра уделит творчеству драматурга Александра Островского, ведь 12 апреля 2023 года исполнится 200 лет со дня его рождения.

— Юбилей русского классика отметим несколькими премьерами. Среди них — «На бойком месте» режиссера Андрея Цисарука, «Горячее сердце» Владимира Бейлиса и «Гроза» Владимира Носика, — говорит Алексей Дубровский. — Кроме того, в апреле мы проведем XIII фестиваль «Островский в доме Островского». 15 сентября начнется отбор спектаклей, которые войдут в программу. Но Островским театральный сезон не ограничится. Зрителей ждет еще одна громкая премьера — спектакль «Женитьба Фигаро» в постановке Владимира Драгунова. Главную роль сыграет народный артист России Глеб Подгородинский.

К юбилею народного артиста России Василия Бочкарева Алексей Дубровский поставит «Собачье сердце». Бочкарев долгие годы играл профессора Преображенского.

В феврале 2023 года театр представит премьеру музыкального спектакля «Свадьба Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. За эту постановку взялся режиссер Алексей Франдетти.

СПРАВКА

В этом году в лонг-лист престижной культурной премии «Звезда театрала» попали сразу два представителя Малого театра. Артист Игорь Петренко участвует в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Жюри конкурса оценило, как артист сыграл Олега Сошникова в фильме «Небо». А директор Малого театра Тамара Михайлова номинирована на премию в категории «Лучший директор».

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