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Книжный магазин наполнили магия и любовь к чтению

Иван Кудря
Общество
Книжный магазин наполнили магия и любовь к чтению
Фото: Unsplash

28 августа в книжном Торговом доме «Библио-Глобус» прошло празднование 65-летия со дня его основания. Для гостей приготовили конкурсы, мастер-классы и подарки.

Гости приняли участие в квестигре «Лабиринты книжного мира». Детям и взрослым нужно было на скорость найти указанное издание среди многочисленных стеллажей.

— В своем культурном пространстве мы собрали людей самых разных интересов, профессий, национальностей. Такие мероприятия способствуют тому, чтобы следующие поколения унаследовали любовь к книге, уважение к истории и культуре нашей страны и всего мира, — сказал пресс-секретарь «Библио-Глобуса» Сергей Харьков.

Любители красивой одежды в этот день смогли увидеть дизайнерские коллекции проекта «Мода без границ».

Но главным событием праздника стала вечеринка в волшебном стиле, вдохновленная популярной серией романов про Гарри Поттера. Для гостей мероприятия подготовили Распределяющую шляпу, примерив которую можно было получить бейдж с гербом одного из факультета школы магии. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в волшебных силах москвичей, организаторы подготовили фотозону с магическим реквизитом.

А само учреждение превратилось в филиал известного книжного магазина из серии «Гарри Поттера».

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