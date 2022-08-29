Парковые ландшафты покорились спортсменам

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В столице прошел массовый забег по пересеченной местности TRAIL SPARROW HILLS. Мероприятие провели в рамках проекта «Лига героев».

Сотни москвичей собрались ранним утром, чтобы испытать свои силы в забеге по парковой зоне Воробьевых гор и Нескучного сада. Для трейла (забеги по пересеченной местности с естественными препятствиями и перепадами высот. — «ВМ») организаторы предложили три трассы: на 5, 10 и 25 километров. Принять участие могли все желающие, при наличии медсправки, разрешающей такие нагрузки.

Всего на старт вышли более 2000 москвичей. Большинство из них выбрали дистанции в пять и десять километров. Однако нашлись и смельчаки — почти сотне участников смогла покориться самая длинная трасса.

— Дистанции были проложены вдоль берега Москвы-реки по территории трех округов: ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, — сказала руководитель московской региональной команды проектов «Лига героев» Анастасия Шутова. — Это мероприятие мы провели специально для москвичей, чтобы они смогли по-новому взглянуть на привычные парки и насладиться в них не только природой, но и спортом.

По словам Анастасии, выбор мест для беговых трасс определялся, во-первых, красотой локаций, чтобы участникам было интересно бежать, а вовторых, наличием больших перепадов высот и даже полузаболоченных участков, что хорошо именно для трейла.