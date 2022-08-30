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Рафик Загрутдинов: Для 44 районов столицы улучшится транспортная связь уже до конца следующего года

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Для 44 районов столицы улучшится транспортная связь уже до конца следующего года
Загрутдинов Рафик Департамент строительства Москвы / Фото: Департамент строительства города Москвы

Ежегодно в Москве строится порядка 100 км дорог. На карте города появляются новые эстакады, мосты и тоннели, пешеходные переходы. Каждое четвертое из таких сооружений построено за последние почти 12 лет. Реализация дорожно-транспортной стратегии, принятой в 2011 году, уже сэкономила для горожан четверть времени их ежедневного пути.

О том, какие новые дорожные объекты достроят в этом году, и о планах на будущее поговорили с руководителем столичного департамента строительства Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, какие объекты уже ввели в эксплуатацию с начала года и что еще осталось сделать?

— С начала 2022 года введено в эксплуатацию 22 км дорог, шесть искусственных сооружений и пять пешеходных переходов. Реализовали участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино, в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе досрочно завершили работы и открыли 4,2 км дорог. Запуск движения по данному участку позволил значительно улучшить пропускную способность транспорта в северо-восточной части МКАД.

Всего же в этом году в плане — 74,9 км дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Планируем завершить строительство Северо-Восточной хорды в пределах МКАД на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Кроме этого, планируем завершить реконструкцию Старо-Рублевского путепровода и путепровода через ж/д пути МЦД-1 на улице Барклая, работы по строительству моста через р. Яуза в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

— Какие дорожные стройки являются ключевыми проектами на ближайшее время?

— В ближайшие годы завершится реализация ключевого для города транспортного проекта — Московского скоростного диаметра. По своим масштабам он будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями — МКАД и ТТК. Диаметр протяженностью 68 километров объединит северный и южный участки и обеспечит бессветофорное движение через центр столицы от Южного Бутова до дороги на Санкт-Петербург. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Трасса проходит по шести округам Москвы, охватывает территорию 44 районов с населением порядка 4,5 миллиона человек. Когда строительство МСД будет завершено, в два раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг — Северо-Запад и в 1,5 раза — Северо-Запад — Восток. До 20 процентов разгрузится Садовое кольцо, МКАД и ТТК.

Первую очередь скоростного диаметра планируем сдать уже в этом году — 8 километров дорог на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Среди них эстакада основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе и эстакада с проспекта Мира на северный участок МСД в сторону ул. Сельскохозяйственной, два моста через реки Лихоборка и Яуза (77 м), а также подземный пешеходный переход в районе станции МЦК «Ботанический сад». Южную часть диаметра планируем открыть в 2023 году. Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, 22 района с населением около 2,5 млн человек и крупные магистрали: шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная, Симферопольское, Варшавское шоссе и магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

— Сейчас в столице идет реконструкция четырех развязок на МКАД. Как продвигаются работы и какие дальнейшие планы по развитию кольцевой?

— В Москве за последние 10 лет были реконструированы 18 развязок на пересечении с МКАД. Сейчас идут работы еще по четырем устаревшим «клеверам».

До конца этого года завершим реконструкцию развязки на пересечении с Осташковским шоссе. В июне мэр Москвы уже запустил движение по ряду объектов: это путепровод основного хода МКАД в сторону Ярославского шоссе; эстакада-съезд с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и ряд боковых проездов и съездов.

Еще две развязки завершим в следующем году — на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня. Развязку на Липецкой улице закончим в 2024 году.

В настоящее время прорабатывается план развития транспортной инфраструктуры города на 2 пятилетних периода с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных направлений и вылетных магистралей.

— За 11 лет в столице привели в порядок 36 набережных. Будут ли продолжаться работы в этом направлении?

— До 2026 года планируем завершить реконструкцию десяти новых участков столичных набережных длиной 28 километров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина набережные создаются по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии. Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.

В четвертом квартале этого года будут закончены работы на набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. На участке длиной 890 метров откроют три причала со спусками к воде, две детские площадки, выставочный зал, амфитеатр с кафе и шесть велопарковок. Также до конца года благоустроят Симоновскую набережную от Крутицкой до улицы Восточной.

Ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной длиной 760 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Работы выполнены на четверть, полностью завершить их планируем в 2023 году. В 2024 году при строительстве транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта благоустроят Шелепихинскую набережную.

На 2025 год намечен запуск большей части проектов по реконструкции столичных набережных: Карамышевской, продление благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062, участок Москвы-реки в Нагатинской пойме, территория набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка и набережная на Дорогомиловском полуострове.

Две протяженные набережные реконструируют в 2026 году: от Филевского парка до территории театра «Мастерская П. Н. Фоменко» и Симоновскую от ЖК «РиверСкай» до ТТК.

— Ранее вы говорили, что в ближайшие годы в столице планируется построить еще 13 путепроводов. Где они будут располагаться?

— До 2026 года в рамках Адресной инвестиционной программы предусмотрены работы по восьми путепроводам. В настоящее время на реконструкции находится шесть сооружений: в районе 24–25 км Ленинградского шоссе, Старо-Рублевский, Дмитровский путепроводы, «Текстильщики -1», путепровод через ж/д пути МЦД-1 на ул. Барклая и через пути Савеловского направления, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Еще три объекта — в проектировании: вблизи улицы Академика Королева, через ж/д пути, соединяющий ул. Костромскую и Юрловский проезд и через ж/д пути МЦД-2 соединяющий ул. Добролюбова с ул. Складочная.

Кроме этого, ведется разработка градостроительной документации по пяти новым путепроводам, которые планируем реализовать после 2026 года в северо-восточном и юго-восточном административных округах Москвы.

— Восемь автомобильных тоннелей построят в Москве до 2025 года. Что это за объекты?

— До 2025 года планируем построить восемь автомобильных тоннелей. Из них шесть уже находятся в стадии строительства, еще два — в проектировании.

Например, четыре тоннеля предусмотрено в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра: два на участке от МКАД до магистрали Солнцево —Бутово — Варшавское шоссе, а также от Павелецкого направления МЖД до МКАД и вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД.

Два сооружения построят на магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского шоссе до Киевского шоссе и от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Еще один тоннель появится под трассой М-4 «Дон» с внешней стороны МКАД на улице Липецкой и один — на северном участке МСД.

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