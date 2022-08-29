Дизайнеры старшего возраста готовят к показу модную коллекцию, посвященную театру

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Модельер, преподаватель «Лаборатории моды В. Зайцева» Денис Еремкин стал руководителем одной из групп «Мастерской дизайнера» в программе «Московское долголетие» и подготовил с учениками эскизы новой коллекции.

Денис Еремкин в мире моды личность известная. Лауреат многочисленных выставок и показов, автор научных публикаций, дипломант конкурсов, он по-прежнему остается человеком ищущим, открытым ко всему новому.

— С детства мечтал стать дизайнером, — рассказывает Денис Иванович. — Шел к своей мечте. Попутно появилась еще одна — делиться опытом с теми, кто только начинает свой путь в модной индустрии. Я стал педагогом для начинающих дизайнеров, а в этом году мне посчастливилось открывать мир моды и для учеников старшего возраста. Мне было очень интересно и комфортно с ними работать, так как они все люди серьезные, состоявшиеся, знающие, чего хотят и куда идут.

По его словам, всего за три занятия десять учеников серебряного возраста сделали огромный рывок в дизайне, вместе с наставником нарисовав эскизы новой коллекции «Театр».

— Мы сразу разрушили возрастной барьер, договорились называть друг друга по имени, — говорит дизайнер. — У нас были обстоятельные разговоры и даже споры. Получился прекрасный творческий тандем. Вместе мы продумали стиль и колористику коллекции вечерней моды.

Сейчас по эскизам пенсионеров-дизайнеров будет пошита коллекция одежды, показ которой состоится в октябре.

Причем на подиум выйдут модели старшего возраста из студии «Королевская осанка».

— Сегодня я вижу, как много делается для москвичей и Москвы. Я живу в районе Нижегородский, где сейчас ведутся работы по строительству развязки — ездить станет еще удобнее. Благодаря реновации скоро перееду в новую квартиру и при этом останусь в родном районе. Сегодня мы живем новыми реалиями, где успешно работают офисы центров госуслуг, не выходя из дома записаться к врачу и оплатить «коммуналку», где, чтобы погулять в парке или сходить в кино, не нужно ехать в центр. Это удобно.