Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Истории из жизни известной актрисы станут книгой

Андрей Объедков
Общество
Истории из жизни известной актрисы станут книгой
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» / 1979 год

29 августа в Московском доме книги на Новом Арбате прошел творческий вечер, посвященный 80-летию народной артистки России Маргариты Тереховой.

Эта встреча — продолжение торжественных мероприятий, которые начались 25 августа в Театре Моссовета, где работала актриса. К сожалению, из-за болезни Маргарита Терехова не смогла присутствовать на встрече.

Зато гости смогли пообщаться с ее биографом — кандидатом филологических наук Юлией Анохиной. Она анонсировала, что сейчас идет подготовка книги о жизни актрисы. При этом практически готов фотоальбом «Маргарита Терехова. Жизнь. Кино. Театр».

— Юлия Анохина как никто другой знает все подробности жизни мамы и замечательного режиссера Андрея Тарковского, — рассказывает актриса Театра Романа Виктюка, заслуженная артистка России Анна Терехова. — Я сама поражаюсь, как в ее голове сохраняется столько дат и фактов.

Продолжательница творческой династии поделилась приятными воспоминаниями о детстве.

— О том, что мама знаменита, я вспоминала только на улице, особенно когда мы ездили отдыхать и к ней постоянно подходили люди. Поклонники просили автографы или хотели сфотографироваться. И она никогда не отказывала. А меня, девчонку, это порой напрягало — я злилась, что мы не можем побыть наедине, — признается Анна Терехова.

Но, по словам актрисы, ее мама всегда уделяла ей много внимания.

— Она провезла меня по всему Крыму, показывала много интересных и знаменательных мест. И у меня осталось много душевных воспоминаний из детства, — сказала она.

вечер памяти Творчество Маргарита Терехова Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте