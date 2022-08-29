Истории из жизни известной актрисы станут книгой

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» / 1979 год

29 августа в Московском доме книги на Новом Арбате прошел творческий вечер, посвященный 80-летию народной артистки России Маргариты Тереховой.

Эта встреча — продолжение торжественных мероприятий, которые начались 25 августа в Театре Моссовета, где работала актриса. К сожалению, из-за болезни Маргарита Терехова не смогла присутствовать на встрече.

Зато гости смогли пообщаться с ее биографом — кандидатом филологических наук Юлией Анохиной. Она анонсировала, что сейчас идет подготовка книги о жизни актрисы. При этом практически готов фотоальбом «Маргарита Терехова. Жизнь. Кино. Театр».

— Юлия Анохина как никто другой знает все подробности жизни мамы и замечательного режиссера Андрея Тарковского, — рассказывает актриса Театра Романа Виктюка, заслуженная артистка России Анна Терехова. — Я сама поражаюсь, как в ее голове сохраняется столько дат и фактов.

Продолжательница творческой династии поделилась приятными воспоминаниями о детстве.

— О том, что мама знаменита, я вспоминала только на улице, особенно когда мы ездили отдыхать и к ней постоянно подходили люди. Поклонники просили автографы или хотели сфотографироваться. И она никогда не отказывала. А меня, девчонку, это порой напрягало — я злилась, что мы не можем побыть наедине, — признается Анна Терехова.

Но, по словам актрисы, ее мама всегда уделяла ей много внимания.

— Она провезла меня по всему Крыму, показывала много интересных и знаменательных мест. И у меня осталось много душевных воспоминаний из детства, — сказала она.