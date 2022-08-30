Мармелад для здоровья

Фото: Коллаж пресс-службы КФ «Победа»

С началом учебного года родители задумываются о полезном питании для своих детей. И если школьная еда пока так и остается не самой вкусной и популярной, то перекусы и еда с собой — это единственный способ обеспечить ребенку сбалансированное и полезное питание. Это особенно актуально для энергичных и активных детей, кому все время надо что-то перекусить.

Самое простое решение — приготовление полезного перекуса. Помимо традиционных бутербродов и сэндвичей, можно приготовить сосиску в тесте, кексы с сыром, маффины с сыром и горошком, сырные вафли и многое другое. К ним добавить ломтики перца, огурец, помидоры черри или фрукты.

А что же на десерт?

Сейчас появился большой выбор полезных сладких десертов для детей, которые можно смело давать в школу. Наш фаворит — мармелад. В состав мармелада входят натуральные загустители: пектин, агар-агар, желатин. Они обладают полезными свойствами, положительно влияющими на здоровье человека. Яблочный пектин впитывает шлаки, токсины и радионуклиды. Благодаря пектину нормализуется работа пищеварительной системы, снижается уровень холестерина в крови. Агар-агар улучшает работу печени и также освобождает организм от токсинов, а желатин благотворно воздействует на состояние кожи и волос и способствует росту и укреплению костной массы.

Ольга Муравьева, генеральный директор кондитерской фабрики «Победа»:

— Натуральный жевательный мармелад — это прежде всего полезная сладость для взрослых и детей. Например, наш мармелад содержит натуральные ингредиенты: яблочный пектин, соки, сгущенное молоко, сливочное масло, которые улучшают обменные процессы и работу ЖКТ.

При разработке нескольких видов мармелада наши технологии усиливают их полезные свойства с помощью витаминов и микроэлементов, чтобы они поддерживали здоровье у взрослых и детей. Сейчас у нас в линейке есть три вида мармелада, направленные на поддержание работы мозга, иммунитета и здоровья глаз — ведь именно этим системам организма нужна особая поддержка.