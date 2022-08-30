Ваш выход! Стартовал 44-й Московский международный кинофестиваль

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В театре «Россия» открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. Артисты по традиции блеснули нарядами на красной ковровой дорожке. Выбор звезд «Вечерке» прокомментировала эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова.

— Абсолютное большинство звездных гостей фестиваля «выступили» в двух направлениях: выбрали либо сдержанную классику, либо «домашний» подход: объемные, бесформенные фасоны, кроссовки вместо парадной обуви. Экстравагантных «демонстраций» почти нет, зато в костюмах много черного цвета и классических сочетаний.

Порадовало также минимальное количество помпезности: блесток, пайеток, страусовых перьев, «свадебных» шлейфов. Также можно отметить, что многие девушки оделись в стиле 1920-х годов, хотя этот стиль сейчас не в самом широком тренде на мировых подиумах. Возможно, гостьи вечера так хотели передать свое ощущение: они чувствуют некую внутреннюю связь нынешних 20-х с аналогичным десятилетием прошлого века. Еще можно отметить романтический стиль. Его всегда много на кинофестивалях.

Но в этом году некоторые костюмы продуманы не до конца. Например, актриса Алена Чехова (фильмы «В спорте только девушки», «Прощаться не будем». — «МВ»), такое ощущение, что готовилась не на красную дорожку, а на лед в состязаниях по фигурному катанию — слишком закрытое платье. Я бы сделала ему V-образный вырез и добавила прическу с распущенными локонами. Однако закончить хотелось бы позитивом и отметить еще один приятный момент: подавляющее большинство артистов признавались в интервью телеканалам, что выбрали наряды от российских дизайнеров. Наши модельеры действительно умеют красиво одевать народ. И красная дорожка ММКФ-2022 — тому яркое доказательство.

Сама элегантность

Дмитрий Дюжев предстал аллегорией Неувядающей Классики. Черный смокинг и черная бабочка на фоне кипенно-белой рубашки. Лучезарно улыбаясь, Дюжев доказал: элегантность скучной не бывает.

Как на курорте

Образ Алены Бабенко: с пляжа — прямо на ковровую дорожку. Объемный силуэт и «мятая» фактура ткани компенсируются нарядным голубым цветом. Важный аксессуар Бабенко — такой же «мятый» муж в кроссовках. Он усиливает курортное впечатление. Хотя у актрисы очень подходящая, тщательно продуманная прическа и внимательно подобранный клатч.

Слишком много «тела»

Самый нелепый образ, по мнению стилистов, на красной ковровой дорожке продемонстрировала актриса Виктория Соловьева. Модный цвет фуксии безнадежно «скомпрометировался» нелепым фасоном платья: со слишком открытыми ногами и декольте. Согласно дресс-коду, дамский костюм не должен открывать слишком много «тела».

В центре внимания

«Половинчатый» жакет, выбранный Ольгой Ефремовой, — супертренд. На прошлом ММКФ мы видели такие модели, но Ольга смотрится в этом костюме стильно, привлекая внимание папарацци.

Небрежный шик

Констатин Хабенский — король вечера по стилю и вкусу. Особенно украшает образ сочетание официального лоска с неформальным шиком. Рубашка расстегнута ровно на ту глубину, которая корректна для костюма-тройки. Такого идеального баланса трудно достичь.

В одной гамме

Открытие ММКФ преподнесло нам много однотонных «тотал луков». Один из примеров — Дарья Повереннова, представшая в пудровом розовом. Изюминку придают асимметричный крой жакета и крупное кольцо на пальце.

То ли классика, то ли...

Никита Ефремов тоже предпринял попытку быть небрежно шикарным. Обувь без носков и низ штанин, собранный на резиночку, — явная стилистическая «фронда». Голые ноги выглядят расхлябанно для ковровой дорожки. В итоге впечатление, что Никита хочет понравиться всем — и консерваторам, и революционерам, но в итоге вышло не очень.

Безупречный образ

Образ Софьи Каштановой — один из лучших. Бретелька на одно плечо, разрез — все, как диктует мода. «Тотально черный» красиво контрастирует с яркой помадой.

Свой парень

Сергей Бурунов стремился создать объемное впечатление. Футболка с рукопожатием говорит о том, что он свой парень, а пиджак — синий, цвета «официоза». Однако кожаные брюки снова возвращают нас к образу «своего парня». Костюм составлен со смыслом, есть над чем пофантазировать.

Маленькое белое платье

Нарядный образ выбрала актриса Рената Пиотровски: маленькое белое платье-футляр из атласной ткани. Хотя объемные рукава, модные три сезона назад, портят впечатление. И белые следы от купальника на груди можно было бы закрасить автозагаром.

И сбоку бантик

Главное правило стилиста для женщины в возрасте: избегать черного. Но Татьяна Михалкова не откажется от цвета элегантности — это ее визитная карточка. Хотя белый костюм на красной дорожке смотрелся бы более свежо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наиля Акчурина, стилист:

— В целом зрелище получилось непохожим на красную дорожку: звезды удивили, выглядели довольно сумбурно. Кто-то оделся в классический костюм с кроссовками, что в данном случае совсем неуместно. К сожалению, очень мало по-настоящему нарядных образов, соответствующих масштабу мероприятия. Выигрышно выглядели те, кто не стал оригинальничать и предпочел старую добрую классику.