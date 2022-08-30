Инспекторы экологического контроля Москвы впервые побывали с профилактическими визитами у столичных компаний

Денис Алексеев / Фото: Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В управлении государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проанализировали правоприменительную практику в столице за первое полугодие 2022 года.

С учетом постановления правительства РФ № 336, вводящего ограничения на проверки бизнеса и возбуждение дел об административных правонарушениях, в 2022 году акцент был сделан прежде всего на профилактику возможных правонарушений. Именно такой формат способствует формированию социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов, отмечают в ведомстве.

— Профилактические визиты были проведены впервые. В случае нарушений в адрес контролируемых лиц направлялись предостережения об их недопустимости, — рассказал заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев.

Профилактический визит и объявление предостережений — мероприятия, которые проводятся департаментом в соответствии со специальной программой профилактики рисков причинения вреда в сфере природопользования. Всего с 1 января 2022 года в рамках программы состоялось более 20 визитов как в форме беседы по видео-конференц-связи, так и по месту работы контролируемых лиц.

При этом наиболее распространенной формой стало проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами. За первое полугодие 2022 года инспекторы провели более 8 тысяч таких мероприятий, по итогам которых юрлицам и индивидуальным предпринимателям было объявлено более 500 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере экологии (подобные предостережения объявляются при наличии в контрольно-надзорном органе сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований).