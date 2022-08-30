Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инспекторы экологического контроля Москвы впервые побывали с профилактическими визитами у столичных компаний

Полина Французова
Общество
Инспекторы экологического контроля Москвы впервые побывали с профилактическими визитами у столичных компаний
Денис Алексеев / Фото: Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В управлении государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы проанализировали правоприменительную практику в столице за первое полугодие 2022 года.

С учетом постановления правительства РФ № 336, вводящего ограничения на проверки бизнеса и возбуждение дел об административных правонарушениях, в 2022 году акцент был сделан прежде всего на профилактику возможных правонарушений. Именно такой формат способствует формированию социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов, отмечают в ведомстве.

— Профилактические визиты были проведены впервые. В случае нарушений в адрес контролируемых лиц направлялись предостережения об их недопустимости, — рассказал заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Денис Алексеев.

Профилактический визит и объявление предостережений — мероприятия, которые проводятся департаментом в соответствии со специальной программой профилактики рисков причинения вреда в сфере природопользования. Всего с 1 января 2022 года в рамках программы состоялось более 20 визитов как в форме беседы по видео-конференц-связи, так и по месту работы контролируемых лиц.

При этом наиболее распространенной формой стало проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами. За первое полугодие 2022 года инспекторы провели более 8 тысяч таких мероприятий, по итогам которых юрлицам и индивидуальным предпринимателям было объявлено более 500 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере экологии (подобные предостережения объявляются при наличии в контрольно-надзорном органе сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований).

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте