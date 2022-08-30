Москвич выставил на продажу копию кареты Екатерины Великой

Фото: Shutterstock

Москвич продает карету Екатерины Великой! Правда, копию, но очень похожую на настоящую. Стоит такое царское средство передвижения немало — 1,6 миллиона рублей.

Пользователь Кирилл Монахов (фамилия изменена. — «МВ») честно признается, что это не тщательная реконструкция кареты.

— Ходовая часть — металл, ковка, художественное литье, — рассказывает автор объявления. — «Пересчитан» поворотный круг, что дало возможность разворота кареты на 360 градусов на ограниченном пространстве (примерно три метра). Кузов изготовлен из дуба (клеенный брус). Для защиты от воздействия окружающей среды на всю поверхность нанесено три слоя итальянского лака. Резьба выделена «типографским золотом». Кузов вывешен на ремнях.

Художник-реставратор Михаил Редин рассказал «Вечерке», что выставленный на продажу экземпляр — это качественный новодел:

— Такие вещи популярны в кино — карету можно гонять по грязи, поливать водой, засыпать снегом. Труда здесь вложено очень много, поэтому цена вполне соответствует и затраченным силами и используемым материалам. За основу действительно взята ходовая часть и внешний облик одной из карет Екатерины Великой.

КСТАТИ

Оригинал коронационной кареты, принадлежавшей Екатерине Второй, находится сейчас в Эрмитаже (Санкт-Петербург). А в Казани есть реалистичный памятник карете императрицы, выполненный из чугуна.