Библиотекари сдали кровь для пациентов больниц

Главный библиотекарь Центральной детской библиотеки № 104 Надежда Белова впервые сдала кровь, чтобы принять участие во Всероссийской акции «Культура Донорству». После процедуры она написала открытку с пожеланиями для реципиента / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

30 августа в НИИ скорой помощи им. Н. В. с сотрудники культурных центров и волонтеры сдали кровь в рамках Всероссийской акции.

Путь к пункту приема крови лежит сквозь тенистый парк, где уже сдавшие кровь участники Всероссийской акции «Культура — донорству» отпаиваются сладким чаем и набираются сил.

А у стойки регистрации, закатав по локоть рукава рубашки, своей очереди ждет сотрудник библиотеки № 118 имени В. Н. Соколова Сергей Ткаченко.

— В этом году я во второй раз становлюсь донором, — рассказывает Ткаченко. — Несколько месяцев назад сдавал кровь в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.

Перед тем как пригласить Сергея на процедуру, медсестра отмечает, что у него достаточно редкая группа крови.

— Зная это, я чувствую гражданский долг помочь соотечественникам, чтобы у попавших в беду людей был шанс получить необходимую помощь, — говорит Ткаченко.

Многие неравнодушные москвичи приходят сдавать кровь парами. Например, так сделали две подруги — Алеся Герасимова и Екатерина Кочетыгова.

Их можно назвать донорами со стажем. Алеся сдает кровь вот уже десять лет, по три–четыре раза в год. Екатерина включилась в процесс чуть позже, но от подруги старается не отставать.

— Когда регулярно сдаешь кровь, активизируется работа организма и ты начинаешь себя лучше чувствовать. Поэтому донорство полезно не только для окружающих, но и для самого человека, — говорит Алеся Герасимова.

Она отмечает, что приятным моментом становится то, что оказываемая помощь не обезличена.

В медицинском учреждении на видном месте стоит специальный бокс в виде сердца. В него можно положить карточку с пожеланиями для будущих реципиентов. Одно из посланий кладет главный библиотекарь Центральной детской библиотеки № 104 Надежда Белова.

— Я пришла на акцию впервые. Все прошло быстро и хорошо, но есть небольшая усталость, — рассказывает Белова.

К ней тут же подходят медсестры и предлагают пройти в зону отдыха, чтобы восстановить силы.

— Да, такое случается с новичками с непривычки, — говорит администратор сектора проектной деятельности Объединения культурных центров ЮВАО Анна Плахова, одна из организаторов акции в округе. — Кстати, мы пригласили сдать кровь не только сотрудников и волонтеров, но и посетителей учреждений.

Девушка отметила, что помимо донорских акций работники культурных центров и библиотек постоянно участвуют и в других добрых инициативах и акциях разных масштабов, от районных до всероссийских.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Зоря, генеральный директор ГБУК «ОКЦ ЮВАО»:

— Добровольчество — большая часть нашей деятельности. Библиотеки и культурные центры успешно развивают волонтерство и проводят самые разные культурные, социальные, событийные и экологические акции. Наше учреждение уже в третий раз проводит акцию по сдаче крови. В этот раз мы с радостью стали частью акции «Культура — донорству».