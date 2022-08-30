Солдаты дают отпор врагу даже после ранений

Фото: ВКонтакте / Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных военными в ходе спецоперации на Украине.

Успешное наступление

Майор Илья Худин командует артиллерийским дивизионом. Вместе с подчиненными он поддерживал наших солдат, ведущих наступление на позиции вооруженных сил Украины. Во время боевой задачи Худин уничтожил огневые позиции противника, в том числе три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, среди которых была и техника западного производства.

Защитили населенный пункт

Младший сержант Александр Политов служит наводчиком-оператором танка. Он защищал населенный пункт от украинских боевиков, которые пытались вернуть утраченные позиции. Политова во время обстрела со стороны ВСУ задели осколки снаряда неонацистов. Несмотря на ранение, младший сержант продолжил прицельным огнем отбивать атаки радикалов. Населенный пункт был защищен.

Обнаружил засаду

Ефрейтор Жаргал Баторов — старший стрелок-сапер, который действует в составе десантной группы. Следуя по маршруту колонн российских подразделений, Баторов заметил засаду, организованную ВСУ. Доложив о позициях врага командиру, он атаковал неонацистов. Противники были уничтожены, а наша колонна продвинулась дальше без потерь.