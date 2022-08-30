Почетную медаль вручили тем, кто несет правду в массы

Председатель Московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов (справа) вручает медаль «Zа Победу» полковнику в отставке Игорю Алексееву / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

30 августа в Московской городской организации Союза писателей России наградили писателей МВД и Росгвардии, которые поддерживают спецоперацию и рассказывают в своих стихах и прозе правдивые истории про Донбасс.

Акция «За поддержку фронта по ликвидации антироссийских угроз» стартовала в феврале. Примерно в это же время учредили и медаль «Zа Победу». На ее лицевой стороне изображена буква Z, сложенная из георгиевской ленточки. Именно этот знак стал одним из символов проводимой спецоперации.

Таким престижным наградным знаком удостоили 19 человек. Среди них — ветеран МВД, полковник внутренней службы в отставке Игорь Алексеев.

— Когда началась спецоперация, я увидел, что многие люди недопонимают ситуацию и высказывают в социальных сетях неверную позицию, — рассказывает Алексеев. — Поэтому я сначала писал много постов, объяснял людям, зачем и почему мы ее сейчас проводим.

Алексеев известен своими сатирическими стихами. Но сейчас, по его мнению, пришло время патриотической литературы. Поэтому в скором времени у него выходит книга о начале Великой Отечественной войны и о том, какое мужество проявляли советские люди.

Еще одним из награжденных стал ответственный секретарь редакции газеты «Петровка, 38» Сергей Осташев.

— Мы, писатели и журналисты, ежечасно стоим на защите нашей Родины с оружием в руках. Только у нас это перо! — говорит Осташев.

Все награждаемые — участники Студии писателей МВД.

— Многие из них еще в 2016 году выезжали в области, граничащие с Украиной, выступали перед школьниками с лекциями о поэтах и писателях, когда-то воевавших на фронте, — объясняет начальник Студии писателей МВД, подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков.

Еще одним человеком, которому вручили почетную медаль, стал специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Андрей Объедков.

Он регулярно делает интервью с артистами и писателями, выступающими перед беженцами и участниками спецоперации, а также людьми, которые привозят на Донбасс и освобожденные территории различную гуманитарную помощь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Бояринов, председатель Московской городской организации Союза писателей России:

— Мы учредили эту медаль в мае и первым вручили писателям Министерства обороны России. Потом награждали писателей из Министерства иностранных дел, его глава — Сергей Лавров — тоже состоит у нас в организации. И вот мы награждаем писателей Министерства внутренних дел РФ, которые правдиво описывают события, происходящие в Донецкой и Луганской народных республиках.