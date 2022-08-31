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Трачу денежки от души: плюсы и минусы карт, позволяющих уйти в минусовой баланс

Никита Миронов
Общество
Трачу денежки от души: плюсы и минусы карт, позволяющих уйти в минусовой баланс
Фото: Pixabay

В августе интерес россиян к банковским картам с овердрафтом (возможностью тратить больше средств, чем есть на счете. — «МВ») вырос на четверть по сравнению с июнем, сообщили в крупной аналитической компании. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюсы и подводные камни такого вида «пластика».

Овердрафт — это возобновляемый краткосрочный кредит, поясняет финансовый консультант Олег Нестеров.

— Когда на вашей зарплатной карте заканчиваются средства, вы тратите деньги банка в рамках оговоренного лимита, — говорит эксперт. — При этом, конечно, «уходите в минус». А когда к вам на карту поступают деньги — аванс, зарплата, отпускные, премия, — банк их автоматически снимает. Деньгами по овердрафту можно оплатить покупку в офлайн- или онлайн-магазине, но их нельзя обналичить или перевести с карты на карту.

Овердрафт — один из самых дорогих видов кредита, поскольку он ничем не обеспечен.

— Ведь работник может уволиться или попадет на крупный штраф, и зарплаты в каком-то месяце у него вовсе не будет, — уточнил Олег Нестеров.

По словам эксперта, для клиента овердрафт удобный продукт только в том случае, если есть льготный период по погашению кредита, когда вы не платите проценты.

— Я считаю, что обычные кредитные карты предлагают лучшие варианты по срокам, объему и наличию повышенного кешбэка (возврата определенной суммы за оплату картой. — «МВ»), чем карты с овердрафтом, — считает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Финансист Олег Нестеров уточняет:

— Прежде чем оформлять карту с овердрафтом, проанализируйте — не дешевле ли взять в банке обычную кредитку или даже оформить в банке потребительский кредит. Условия по картам и кредитам всегда отличаются, поэтому каждый раз нужно сравнивать и считать, что лично для вас выгоднее.

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