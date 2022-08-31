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«Я всегда хотел большего»: актер и певец Алексей Воробьев — о наградах за труд и современном шоу-бизнесе

Дарья Пиотровская
Анна Михайлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Я всегда хотел большего»: актер и певец Алексей Воробьев — о наградах за труд и современном шоу-бизнесе
Фото: Из личного архива Алексея Воробьева

Четвертый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует 2 сентября на телеканале «Россия 1». Актер, музыкант и режиссер Алексей Воробьев будет в составе жюри оценивать вокал участников. Артист рассказал «Вечерке» об отличии российских актеров от голливудских, личной трагедии и работе над собой.

— Алексей, участники шоу выступают в разных жанрах. А какой вам ближе? Влияет ли это на вашу симпатию к артисту?

— Когда видишь на сцене артиста, искренне любящего то, что он делает, жанр становится неважен. Я воспитан на классической музыке, но сумел полюбить все музыкальные направления и научиться работать с ними.

— Как участнику победить волнение и выступить достойно перед сотней членов жюри?

— Артист должен помнить: он выходит на сцену радовать людей, развлекать. И главный, и, возможно, единственный секрет в том, чтобы самому получать удовольствие от своей работы. Тогда обмен энергией с залом не забирает, а дает силы. А еще, чтобы понять, какое впечатление ты о себе оставишь как артист, нужно уметь мыслить как зритель.

— Как, думаете, сложилась бы ваша музыкальная карьера, начни вы в эпоху социальных сетей?

— С одной стороны, в эпоху соцсетей у молодых артистов есть шанс буквально за сутки стать знаменитым. Но у медали всегда две стороны. Многие из них так же быстро исчезают, как появляются. Сейчас добиться популярности, возможно, и легче, чем раньше, но удержать ее стало сложнее. Что до меня, я всегда хотел большего, чем другие, и это никогда не делало мою жизнь легче. Начни я карьеру сегодня, один хит в соцсети меня бы не удовлетворил.

Знаете, награду «Золотой Граммофон» я получил только спустя 10 лет непрерывной работы. Я пришел домой, поставил статуэтку на полку к другим наградам и лег спать, чтобы быть готовым на следующий день к работе и новым победам. Многие молодые артисты быстро сгорают, считая, что добились своей цели. Но цель — как женщина. Перестань ей оказывать внимание, и она быстро найдет себе другого фаворита.

— Вы снимались в голливудских фильмах и сериалах. Сложно попасть в иностранный проект?

— Если в своей стране ты начинаешь карьеру с нуля, то за границей — с минус 10. Не каждый к этому готов. Потребуется пройти десятки, сотни проб, прежде чем получить хоть какую-то роль. Важно не только быть отличным актером, но знать профессиональную этику и иметь кристальную репутацию. У нас в стране за талант могут простить многое, в Голливуде же, стоит артисту оступиться, индустрия мгновенно находит ему замену.

«Я всегда хотел большего»: актер и певец Алексей Воробьев — о наградах за труд и современном шоу-бизнесе Фото: Из личного архива Алексея Воробьева

— Почему в голливудском кино русские обычно отрицательные герои?

— Ну, в нашем кино вы тоже не увидите умного, доброго, сильного американца. Так уж повелось. Но мне еще ни разу не приходилось играть «плохого русского». Работать в Голливуде непросто, но интересно. Единственное — у них отсутствует «ген» самопожертвования в работе. У нас актер ради искусства готов прыгать с моста в ледяную прорубь без страховки и дублера, и это не выдуманный пример — я лично это делал вместе с Евгением Стычкиным на съемках фильма «Самоубийцы». В Голливуде такое просто невозможно.

— Можно ли построить крепкие любовные отношения с партнером из актерской среды?

— Все актеры вспыльчивые, эмоционально нестабильные натуры. Быстро загораются, быстро остывают. Эта особенность психики — неизбежный результат высокого уровня владения профессией. Представьте, что на сцене или съемках вы можете прожить шекспировскую трагедию, рыдая и даже умирая от любви, а после должны спокойно вернуться в жизнь, где нужно не забыть купить продукты в магазине.

Душа просит продолжения фейерверка, эмоций на грани жизни и смерти, а тут — быт, и надо еще не забыть вещи в стиральную машину закинуть. Если бы я знал, как с таким человеком строить отношения, я бы напечатал брошюру и повесил на входной двери. Но, боюсь, этого секрета я не знаю до сих пор.

— Каким было ваше детство?

— Бедным, но веселым. Мы развлекались такими играми, как «сыграй в догонялки на заброшенной стройке и вернись домой живым»! Однажды после такой игры мне пришлось прятать от родителей шрам на ноге — арматура проткнула дряхлую подошву моих кед. Еще играли в ножички, которые при неудачных бросках могли оказаться не в цели, а в мягких тканях твоего друга, который переживал не из-за ранения, а что мама заметит дырку на куртке. Ну и карбид — его мы доставали на стройке и взрывали им бутылки.

— На вас сильно повлияла авария, инсульт. Если бы не это, пришли бы вы к написанию сценариев, к режиссуре каким-то другим путем?

— Я научился относиться к случившемуся с благодарностью. Я не жалею о случившемся, это моя жизнь, а значит, и часть меня, такого, каким я знаю себя сегодня. Замкнутый и ранимый человек, скрывающийся под маской самоиронии и абсолютной уверенности в себе... И мне не страшно говорить это, потому что я знаю: многие узнают в этом себя. Мы пробираемся через личные трагедии, чтобы самим для себя стать людьми, с которыми мы бы хотели дружить и брать с них пример. Инсульт изменил меня. Придал ускорение. Страх не проснуться утром или снова проснуться парализованным в больнице, что еще страшнее, заставляет меня думать, работать и жить быстрее, чем раньше. Я выбрал жизнь и теперь каждый день живу как последний. И мне это нравится.

ДОСЬЕ

Алексей Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. Окончил Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, учился в Школе-студии МХАТ. В кино и сериалах работал как актер и режиссер. В американских проектах снимается под псевдонимом ALEX SPARROW («Воробей»). Обладатель множества премий, в том числе MTV Russia Music Awards, Nickelodeon, и «Золотой Граммофон».

«Я всегда хотел большего»: актер и певец Алексей Воробьев — о наградах за труд и современном шоу-бизнесе Фото: Из личного архива Алексея Воробьева

Лучший отдых — дома

Алексей признается, что редко посещает светские мероприятия и больше всего любит побыть дома. «Монтировать новый клип или рекламный ролик, писать музыку, записывать новую песню, писать новый сценарий, читать или слушать аудиокнигу. Мне в компании с самим собой никогда не бывает скучно. А время я дома провожу очень продуктивно, поскольку, не покидая своих стен, могу создавать любой творческий продукт», — рассказал артист.

Обожает футбол

Алексей с детства профессионально играл в футбол, а футбольная команда, где он был бомбардиром, была чемпионом области. Одновременно он играл на аккордеоне и был победителем музыкальных конкурсов. В 16 лет, когда перед международным конкурсом аккордеонистов на поле ему выбили палец, стало ясно, что надо выбирать — музыка или спорт.

Вернул отцу машину

Когда-то отец продал машину, чтобы купить маленькому Алексею профессиональный аккордеон. Став знаменитым, артист вернул «долг» — купил отцу дорогой автомобиль.

Завидный холостяк

Артист не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что у него были романы с актрисами Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной, певицами Викторией Дайнеко, Ириной Дубцовой и другими звездами. Несмотря на расставания, со всеми ними Алексей сохранил прекрасные отношения.

Любимый пес

У артиста живет вельш-корги Моцарт. Нового друга Алексей завел спустя год после смерти предыдущего пса, Элвиса-Мэлвиса. Они были почти неразлучны, и артист очень тяжело переживал эту утрату.

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